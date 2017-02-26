ИноСМИ: причина смерти Виталия Чуркина - отравление

Американские СМИ активно распространяют информацию о том, что российский дипломат Виталий Чуркин был отравлен: в его почках якобы найден яд.

Американский телеканал ABS-CBN Television утверждает, что медэксперты из США показала наличие яда в организме Виталия Чуркина, который скоропостижно скончался 20 февраля.

Якобы стало известно, что Чуркин поздно, около полуночи, отужинал - и в пищу неизвестные добавили некое отравляющее вещество.

По информации издания вскрытие показало, что в почках и других органах трупа Чуркина присутствуют посторонние для организма подозрительные вещества. Поэтому была назначена дополнительная токсикологическая экспертиза, которая может проводиться по образцам ужшкммт тканей Чуркина в течении нескольких недель.

Якобы установлено, что подозрительные вещества попали в организм Чуркина вместе с пищей за 10 часов до смерти. То есть около полуночи по местному времени Чуркин поужинал, а через 10 часов умер.

Однако основная официальная причина смерти остается прежней — сердечный приступ.

Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов в свою очередь отметил, что Виталий Чуркин обладал дипломатическим иммунитетом, что означает, что вскрытия не производится где бы то ни было - в нашей стране, либо за ее пределами - не будет.

Со ссылкой на американскую прессу Венедиктов также рассказал, что есть информация о некоем медицинском заключении. Там якобы отмечено, что Чуркин был отравлен пищей, которую принимал в 00:00.

"Насколько я понимаю, на сегодняшний день картина такая. Ему утром в 9:30 стало плохо. Я знаю это место на 67-й улице. Его эвакуировали в американскую клинику, где он и скончался", — сказал Венедиктов. Он еще раз подчеркнул, что вскрытие — это нарушение правил дипломатического иммунитета. При этом Чуркин, как отмечается, был еще жив, когда его эвакуировали.

"Отравиться можно и пивом, как известно. Но тем не менее это случайность, что он умер в американском госпитале, и здесь врачи обязаны были помочь, как я понимаю. Если он в руках американских, а не российских врачей — они обязаны смотреть… Хотя доктор, естественно, есть и в постпредстве. Но будем наблюдать за этим", — добавил Венедиктов.

Он уверен, что смерть Чуркина должны расследовать спецслужбы.