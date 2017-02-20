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В Нью-Йорке скончался постпред России при ООН Виталий Чуркин

Опубликовано 20.02.17 20:23 В Нью-Йорке скончался постпред России при ООН Виталий Чуркин

В МИД выразили глубокие соболезнования родным и близким дипломата.

Умер постпред РФ при ОНН Виталий Чуркин

Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин скоропостижно скончался в Нью-Йорке 20 февраля. Об этом сообщили в российском МИД.

«МИД России с глубоким прискорбием сообщает, что 20 февраля, за день до своего 65-летия, в Нью-Йорке скоропостижно скончался постоянный представитель Российской Федерации при ООН Виталий Чуркин. Выдающийся российский дипломат ушел из жизни на рабочем посту. Выражаем родным и близким Виталия Ивановича Чуркина глубокие соболезнования», — говорится в заявлении ведомства.

Также соболезнования выразил представитель генерального секретаря ООН Фархан Хак.

"Я шокирован. Наши мысли сейчас ужшкммт с его семьей, друзьями и его правительством", — сказал он журналистам.

Заседание в ООН началось с минуты молчания в память о российском дипломате.

 

Виталий Чуркин поступил на дипломатическую службу в 1974 году, в 1992 стал замминистра иностранных дел России. С 1994 по 1998 год — посол России в Бельгии, постпред при НАТО. В дальнейшем занимал пост посла в Канаде, посла по особым поручениям. С апреля 2006 года — постоянный представитель России при ООН.
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