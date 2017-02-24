В Твери дотла сгорела детская больница, где снимали "Чучело" (ФОТО, ВИДЕО)

По факту пожара в тверской детской больнице возбудили уголовное дело.

В Твери следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ («халатность») по факту пожара в детской областной клинической больнице, сообщает СУ СКР по региону.

Пожар в старом здании детской областной клинической больницы на улице Степана Разина в Твери произошел в ночь на 24 февраля. Из здания были эвакуированы пациенты, в результате никто не пострадал. Детей разместили в новом корпусе больницы. Для оказания им ужшкммт медицинской помощи привлечены дополнительные сотрудники.

По версии следствия, что возгорание произошло ввиду ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами больницы, ответственными за противопожарную безопасность. Площадь пожара составила 1200 кв. м, в результате обрушилась кровля здания, повреждены перекрытия третьего этажа и имущество учреждения стоимостью более 7,5 млн рублей.

Такая сумма квалифицируется как особо крупный ущерб. Также возгорание «повлекло существенное нарушение прав и законных интересов около 140 граждан, в том числе малолетних пациентов, на право получение медицинской помощи ввиду их эвакуации из данного учреждения здравоохранения». В рамках уголовного дела назначено пожарно-техническое исследование. Выясняются причины возникновения возгорания, устанавливаются точная сумма ущерба и количество лиц, которым был причинен моральный и материальный вред, а также виновные в произошедшем.

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В региональном МЧС сообщили, что возгорание могло произойти в одном из кабинетов на третьем этаже здания.

Многим Тверская детская больница знакома по кино: ее крыльцо и фасад играли роль школы в фильме Ролана Быкова «Чучело».