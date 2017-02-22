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Ученые нашли способ замедлить старение людей

Опубликовано 22.02.17 15:00 Ученые нашли способ замедлить старение людей

Обнаружен естественный процесс, позволяющий замедлить старение человека.

Ученые из Университета штата Орегон в результате исследования плодовых мух выявили реакцию 25 генов, активизирующихся в конце жизни или в стрессовые периоды. Эти гены способны помочь в борьбе с серьезными возрастными стрессами организма и некоторыми болезнями. Кроме того, они помогли понять, почему старение ускоряется при нарушении биологического ритма, пишет "РГ".

Исследователи отмечают, что этот класс генов реагирует на свойственные для ужшкммт процесса старения повреждения на клеточном и молекулярном уровнях, при так называемом "окислительном стрессе" и во время некоторых заболеваний. Также они защищают нервную систему при проявлениях процесса старения, вызванных нарушением биологического ритма.

В ходе экспериментов искусственно создавался окислительный стресс у молодых плодовых мух, после чего выявленные учеными гены начинали активизироваться. Причем, как оказалось, некоторые из этих генов также активны у людей с онкозаболеваниями.

Один из выводов, которые сделали исследователи, заключается в том, что естественные для организма суточные ритмы важны и для мух, и для человека, поскольку биологические процессы контролируют одни и те же гены.  Специалисты надеются, что их исследование позволит значительно приблизиться к этому пониманию. Учёные также рассчитывают, что полученные ими данные позволят найти новые эффективные методы борьбы с возрастными заболеваниями, а также в целом технологии, позволяющие замедлить старение.
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