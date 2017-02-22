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Украина призвала Совбез ООН лишить Россию права вето

Опубликовано 22.02.17 10:03 Украина призвала Совбез ООН лишить Россию права вето

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил лишить Россию права вето в Совете Безопасности ООН.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Совет безопасности Организации Объединенных Наций нуждается в срочной реформе из-за злоупотребления правом вето Россией как постоянным членом Совбеза ООН, передает УНИАН.

Об этом он сказал на заседании Совета безопасности ООН по вопросам нерешенных конфликтов в Европе. "Мы нуждаемся в срочном реформировании Совета безопасности для того, чтобы устранить злоупотребления правом вето. Совет безопасности должен быть способным эффективно реагировать ужшкммт на "кровавые конфликты", несмотря на возможное присутствие стороны конфликта за этим столом в качестве постоянного члена Совета безопасности ООН", - заявил Климкин.

Он подчеркнул, что недопустимым является то, что 3 параграф 27 статьи Устава ООН, в которой сказано, что "сторона, которая участвует в спорном вопросе, должна воздержаться от голосования при принятии решения", продолжает нагло игнорироваться.  

Министр иностранных дел Украины призвал следовать этим договоренностям, чтобы не вызывать разногласий.

По его мнению, Россия «прибегла к нарушению документов, которые были разработаны как краеугольные камни мира, — Устава ООН, Хельсинкской декларации и Парижской хартии» (здесь и далее цитаты по «Радио Свобода»). Климкин также считает, что Москва ставит целью подрыв «европейского и трансатлантического единства», которое является «основным элементом мировой безопасности».
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