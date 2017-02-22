Белый дом рассказал, по каким вопросам Трамп намерен пойти на "сделку" с Россией

По словам пресс-секретаря Белого дома, если США и Россия найдут общие позиции, то они сумеют прийти к согласию.

По словам пресс-секретаря Белого дома США Шона Спайсера, лидер страны Дональд Трамп попытается договориться с Россией в вопросах экономики и борьбы с терроризмом.

"Он (Трамп. — прим. ред.) ясно сказал, что если он сможет договориться с Россией, что пытались сделать несколько последних администраций, то он так и поступит, а если не сможет — то не поступит. Но он попытается. Я думаю, его успех как бизнесмена и переговорщика нужно рассматривать как позитивный ужшкммт знак, что он способен это сделать", — цитирует Спайсера RT.

Он подчеркнул, что если Вашингтон и Москва найдут общие позиции, то они могут договориться.

"Если мы можем найти общие позиции по нанесению поражения ИГ*, борьбе с терроризмом, росту экономики — там, где мы можем найти области экономических интересов, — тогда мы так и сделаем. Над этим мы продолжим работать с Россией", — отметил Спайсер, добавив, что .Трамп сможет договориться с Москвой, если это будет в интересах Вашингтона.