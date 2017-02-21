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YouTube ВИДЕО расстрела подростком инструктора в тире попал в Сеть

Опубликовано 21.02.17 19:43 YouTube ВИДЕО расстрела подростком инструктора в тире попал в Сеть

На размещенном на Ютуб видео видно, как инструктор показывает подростку, как стрелять, после чего последний неожиданно поворачивается и стреляет в живот мужчине.

15-летний подросток из Твери застрелил в московском тире инструктора по стрельбе, после чего скрылся с места преступления вместе с пистолетом марки Глок и патронами к нему.

Момент нападения попал на камеры видеонаблюдения.

На записи видно, как инструктор показывает подростку, как стрелять, после чего последний неожиданно поворачивается и стреляет в живот тренеру. Затем стрелок спешно покинул тир вместе ужшкммт с оружием

Ютуб ВИДЕО: подросток расстрелял в московском тире инструктора

29-летний инструктор был доставлен в институт Склифосовского, но врачам не удалось спасти его жизнь – от полученного ранения мужчина скончался в реанимации.

ФОТО: застреленный инструктор

Спустя несколько часов тело подростка было найдено на железнодорожных путях. В его смерти не нашли криминальной составляющей. Возможно, он покончил жизнь самоубийством.

По предварительной версии, подросток выстрелил в инструктора с целью похитить оружие. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». 

На данный момент известно, что отец подростка работает адвокатом в Тверской области.
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