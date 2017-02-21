На автора плана для Трампа по снятию санкций с РФ на Украине завели дело

Автора "мирного плана" по Донбассу Артеменко обвинили в посягательстве на целостность Украины.

Прокуратура Украины расследуют производство против депутата Рады Андрея Артеменко за "антигосударственные действия в сотрудничестве с РФ", заявил генпрокурор Юрий Луценко.

"Несколько часов назад Генпрокуратура Украины, а именно Крымская прокуратура, занесла в Единый реестр досудебных расследований уголовное производство по нардепу Артеменко за посягательство на территориальную целостность Украины в координации с представителями РФ", - сказал Луценко в ходе совместного брифинга с главой СБУ Василием Грицаком в Киеве. Его цитирует "Интерфакс".

Генпрокурор также добавил, что "это арестное дело", добавив, что в парламент будет ужшкммт внесено представление о снятии с Артеменко депутатской неприкосновенности.

Между тем Луценко представил в своем Facebook фотографию документа прокуратуры, из которого следовало, что Артеменко обвиняют в госизмене: нардеп якобы "предоставил иностранному государству (Российской Федерации) помощь в проведении подрывной деятельности против Украины".

Как писал Topnews,20 февраля американская газета New York Times сообщила, что Артеменко передал администрации президента США Дональда Трампа подготовленный им план урегулирования украинского конфликта. План, в частности, предусматривает проведение общеукраинского референдума о передаче Украиной России Крыма "в аренду на срок от 50 до 100 лет", а также "вывод российских войск из Восточной Украины".