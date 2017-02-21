YouTube ВИДЕО: в Австралии официантка вытащила гигантского варана из кафе за хвост

На появившемся на Ютуб ВИДЕО запечатлено, как отважная девушка спасла посетителей заведения от огромной рептилии.

В Австралии 25-летняя официантка одного из кафе Самиа Лила спасла посетителей заведения от огромного варана. Видео с отважной сотрудницей, вытаскивающей пресмыкающееся за хвост, было опубликовано в Сети.

Как сообщают "Вести", инцидент произошел в ресторан в Новом Южном Уэльсе в минувшие выходные. Гигантский варан зашел в заведение и улёгся под одним из столиков, напугав посетителей.

Однако официантка быстро сориентировалась, схватила ящерицу за хвост и потащила к выходу. Позднее девушка ужшкммт призналась, что совсем не испугалась варана, а пресмыкающиеся ей даже нравятся.

Добавим, что Лила приехала в Австралию из Франции. Девушка планирует продолжить свое путешествие по континенту.

YouTube ВИДЕО: официантка вытащила метрового варана за хвост из кафе