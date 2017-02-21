Сергей Лавров посвятил стихи Виталию Чуркину

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в связи с кончиной постпреда нашей страны при ООН Виталия Чуркина отметил, что посол "ушел из жизни на боевом посту, когда до его 65-летия оставалось несколько часов по московскому времени". Об этом рассказала в своем Facebook официальный представитель внешнедипломатического ведомства Мария Захарова.
"Мы с ним шли по жизни рядом друг с другом, - приводит Захарова слова Лаврова. - Весной 1990-го одновременно были назначены заместителями ужшкммт министра, я курировал ООН, а он - Балканы, став одновременно специальным представителем президента России по урегулированию кризисов на территории бывшей Югославии. В этом качестве почти весь февраль 1994 года он провел в охваченной конфликтом Боснии и Герцеговине, добиваясь объективного расследования экспертами ООН взрыва на сараевском рынке Маркале, ответственность за который пытались голословно взвалить на сербов".
Также глава МИД РФ напомнилл: "В Сараево, где тогда ежедневно работали снайперы, и встретил он (Чуркин) свой 42-й день рожденья, добившись нужного результата, и мне захотелось поздравить его стихами". Вот они:
Специальному представителю президента РФ Виталию Ивановичу Чуркину
Сквозь буран, снегопады, заносы,
Под прицелами НАТОвских дул
И под взглядом Акаши раскосым
Дипломат свою линию гнул.
Ни угрозы и ни ультиматум
Не сломили движенье вперед.
Аплодирует мир дипломату,
По заслугам хвалу воздает.
Не придумаешь лучше момента?
День рожденья отметить в бою.
Специальный посол Президента
С честью сделал работу свою.
На исходе боснийских баталий
Пьем за эти мужские дела.
От души поздравляем, Виталий!
С Днем рождения! Наша взяла!
21 февраля 1994 года.