Сергей Лавров посвятил стихи Виталию Чуркину

Глава МИД РФ также оставил запись в траурной книге в память об ушедшем из жизни постпреде при ООН.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в связи с кончиной постпреда нашей страны при ООН Виталия Чуркина отметил, что посол "ушел из жизни на боевом посту, когда до его 65-летия оставалось несколько часов по московскому времени". Об этом рассказала в своем Facebook официальный представитель внешнедипломатического ведомства Мария Захарова.

"Мы с ним шли по жизни рядом друг с другом, - приводит Захарова слова Лаврова. - Весной 1990-го одновременно были назначены заместителями ужшкммт министра, я курировал ООН, а он - Балканы, став одновременно специальным представителем президента России по урегулированию кризисов на территории бывшей Югославии. В этом качестве почти весь февраль 1994 года он провел в охваченной конфликтом Боснии и Герцеговине, добиваясь объективного расследования экспертами ООН взрыва на сараевском рынке Маркале, ответственность за который пытались голословно взвалить на сербов".

Также глава МИД РФ напомнилл: "В Сараево, где тогда ежедневно работали снайперы, и встретил он (Чуркин) свой 42-й день рожденья, добившись нужного результата, и мне захотелось поздравить его стихами". Вот они:

Специальному представителю президента РФ Виталию Ивановичу Чуркину

Сквозь буран, снегопады, заносы,

Под прицелами НАТОвских дул

И под взглядом Акаши раскосым

Дипломат свою линию гнул.

Ни угрозы и ни ультиматум

Не сломили движенье вперед.

Аплодирует мир дипломату,

По заслугам хвалу воздает.

Не придумаешь лучше момента?

День рожденья отметить в бою.

Специальный посол Президента

С честью сделал работу свою.

На исходе боснийских баталий

Пьем за эти мужские дела.

От души поздравляем, Виталий!

С Днем рождения! Наша взяла!

21 февраля 1994 года.