Должник прикинулся мертвым, чтобы не платить 815 тысяч рублей

В настоящее время арестованное имущество находится на оценке и в дальнейшем будет реализовано в счет погашения задолженности.

Житель Саратова объявил себя мертвым, чтобы не компенсировать задолженность. По 111 исполнительным листам саратовец задолжал 815 тысяч рублей, из них 64 тысячи – штрафы за нарушения правил дорожного движения.

По его адресу неоднократно направлялись требования об исполнении, вызовы на прием к судебному приставу, однако мужчина их игнорировал. Тогда было вынесено постановление о принудительном приводе неплательщика. Приставы выяснили, что он регулярно ездит по объездной дороге на «Ауди» 1996 года выпуска. Там он и был остановлен и доставлен в отдел. Иномарку приставы арестовали и изъяли.

Спустя 5 дней должник должен был вновь явиться на прием к приставу для предоставления документов, однако требование проигнорировал. Тогда на домашний телефон должника был совершен звонок. Ответившая приставу женщина, представившаяся супругой должника, пояснила, что муж умер и уже похоронен, а также пообещала предоставить в отдел свидетельство о смерти.

Однако вскоре во время рейда приставы заметили «мертвеца», который находился за рулем другого автомобиля. Они проследовали за мужчиной и по месту жительства арестовали его имущество, в том числе автомобиль «Киа Рио» 2015 года выпуска.