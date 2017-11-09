Турист попытался пробраться в самолет на багажной ленте

В Майами пассажир проник на взлетное поле на багажной карусели, пытаясь избежать осмотра при выходе на посадку.
На записи с камеры видеонаблюдения видно мужчину, который лег на ленту для багажа и уехал за шторку вслед за сумками и чемоданами.
По словам сотрудников аэропорта, если бы возле выхода в это время стоял самолет, мужчина мог бы беспрепятственно туда попасть. По факту инцидента начато расследование, имя подозреваемого не раскрывается.
Аналогичный случай на днях произошел в Женеве, где 7-летняя девочка ввела в заблуждение полицию и контроль безопасности, и пробралась на борт самолета. Малышка ускользнула от родителей на главном вокзале Женевы, после чего села на поезд и очутилась к аэропорту.
По словам представителя аэропорта, там она неоднократно "воспользовалась своим небольшим размером" и ввела в заблуждение работников аэропорта, делая вид, что путешествует с взрослыми. И если первая попытка попасть в самолет у нее провалилась, то вторая была более успешной.
Не имея посадочного талона и без сопровождения взрослых она все же попала на борт компании EasyJet, следовавший до Корсики. И только там беглянку задержали члены экипажа и передали полиции. Об этом сообщает интернет-издание Eurointegration.com
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