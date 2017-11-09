Турист попытался пробраться в самолет на багажной ленте

В Майами пассажир проник на взлетное поле на багажной карусели, пытаясь избежать осмотра при выходе на посадку.

На записи с камеры видеонаблюдения видно мужчину, который лег на ленту для багажа и уехал за шторку вслед за сумками и чемоданами.

По словам сотрудников аэропорта, если бы возле выхода в это время стоял самолет, мужчина мог бы беспрепятственно туда попасть. По факту инцидента начато расследование, имя подозреваемого не раскрывается.