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Бойцы спецназа взяли штурмом не ту квартиру

02.11.17 00:28
Бойцы спецназа взяли штурмом не ту квартиру

Сотрудники французского отряда специального назначения RAID в городе Эм взяли штурмом случайную квартиру.

По информации La Voix de Nord, хозяйка дома услышала шум у входной двери и решила посмотреть, что происходит. Заглянув в глазок, женщина ничего не увидела и решила открыть дверь.
 
«Я сделала шаг назад, и в этот момент дверь взорвалась. Я лишь успела добежать до комнаты, где играла моя маленькая дочка, схватить ее, закрыть ей уши и вжаться в кресло», — рассказала француженка.
 
После выноса двери в частные владения ворвались бойцы спецназа, которые повалили на пол главу семейства, надев на него наручники.
 
«Я лишь успел им крикнуть, что в доме маленькая девочка», — говорит он.
 
Однако уже спустя несколько минут спецназовцы поняли, что ошиблись дверью. Квартира, где находился преступник, была на другом этаже. Через несколько минут полицейские проникли в нужное жилище, где обнаружили оружие и наркотики.
 
Пострадавшие супруги планируют проконсультироваться с адвокатом по поводу дальнейших действий.
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