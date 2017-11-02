Бойцы спецназа взяли штурмом не ту квартиру

Сотрудники французского отряда специального назначения RAID в городе Эм взяли штурмом случайную квартиру.

По информации La Voix de Nord, хозяйка дома услышала шум у входной двери и решила посмотреть, что происходит. Заглянув в глазок, женщина ничего не увидела и решила открыть дверь.

«Я сделала шаг назад, и в этот момент дверь взорвалась. Я лишь успела добежать до комнаты, где играла моя маленькая дочка, схватить ее, закрыть ей уши и вжаться в кресло», — рассказала француженка.

После выноса двери в частные владения ворвались бойцы спецназа, которые повалили на пол главу семейства, надев на него наручники.

«Я лишь успел им крикнуть, что в доме маленькая девочка», — говорит он.

Однако уже спустя несколько минут спецназовцы поняли, что ошиблись дверью. Квартира, где находился преступник, была на другом этаже. Через несколько минут полицейские проникли в нужное жилище, где обнаружили оружие и наркотики.

Пострадавшие супруги планируют проконсультироваться с адвокатом по поводу дальнейших действий.