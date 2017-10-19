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Журналистка связала секс-скандал в Голливуде с политикой России

19.10.17 22:18
Журналистка связала секс-скандал в Голливуде с политикой России

В разгоревшийся в Голливуде секс-скандал вокруг продюсера Харви Вайнштейна неожиданным образом оказалась втянута и Россия.

Произошло это с подачи американской журналистки Эми Феррис-Ротман, которая объяснила читателям издания Foreign Policy, причем здесь Путин. Об этом пишет "МК".
 
Для начала она напомнила о российской участнице конкурса «Мисс Вселенная» Ксении Александровой, которая якобы заявила, что в России такие скандалы невозможны, благодаря президенту Владимиру Путину. 
 
Припомнила американка и шутку Путина о бывшем президенте Израиля Моше Кацаве, который был осужден за домогательства к женщинам. На встрече с премьер-министром Израиля Эхудом Ольмертом в 2006 году российский президент пошутил на эту тему следующим образом: «Десять женщин изнасиловал! Оказался очень мощный мужик! Мы все ему завидуем».
 
Феррис-Ротман настаивает на том, что российские СМИ отзываются о Вайнштейне с «глубоким почтением», а популярный ведущий Иван Ургант в своей передаче позволил себе пошутить над этой историей.
 
Статья Феррис-Ротман вызвала недоумение среди российских интернет-пользователей. «Казалось бы, история целиком про загнивший запад, и для демонизации России абсолютно непригодна. Но нет, настоящий журналист не останавливается перед трудностями, и, смахнув пыль со статуэтки старика Пулитцера, начинает рассказывать миру о наших культурных особенностях», - пишет на своей странице в Facebook один из пользователей.
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