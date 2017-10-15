Мужчина сделал предложение возлюбленной, выдав свой рисунок за картину Пикассо

Крис Нэрайн сделал предложение своей девушке Мэрибет в нью-йоркском Метрополитен-музее.

Крис Нэрайн и его родственники пошли на риск, повесив его рисунок в галерее работ Пабло Пикассо. В своем посте на Reddit Крис рассказал, что отправился с подругой в музей под предлогом того, чтобы прогуляться. Пока они с Мэрибет рассматривали работы современных художников, родственники вешали рисунок Криса в зале с работами Пикассо.

На картине Крис изобразил мужчину, который, опустившись на одно колено, делает предложение девушке в красном платье. Героями рисунка, как можно догадаться, стали сами Крис и Мэрибет.

По словам Криса, о том, что его девушка в этот день будет в красном платье, он знал изначально, поскольку на этом накануне настояла мама Мэрибет.

Когда пара подошла к картине, Крис опустился на колено и протянул кольцо, полностью повторив свой рисунок. Мэрибет была удивлена и даже расплакалась, но приняла предложение возлюбленного.

По словам Нэрайна, он обошел несколько музеев с просьбой помочь осуществить его план легально, но никто не согласился.