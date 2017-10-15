 
TOP 10

1 Эксперты: рубль под угрозой обвала из-за нерезидентов ОФЗ

2 В Сети появилось видео убийства парикмахера шампуром в Москве

3 Умерла полуторагодовалая девочка, упавшая с трапа самолета в "Пулково"

4 Польша обнаружила запись взрыва на самописце разбившегося под Смоленском Ту-154 Качиньского

5 СМИ: дом журналистки Латыниной облили смертельно опасным веществом

6 Компания Oono показала первый в мире безрамочный смартфон-слайдер

7 В России создадут собственную криптовалюту - крипторубль

8 Летевший в Сургут Boeing-737 экстренно сел в аэропорту «Внуково» из-за дыма в кабине

9 Российский уфолог нашел в джунглях Амазонки разбившийся НЛО

10 Эксперты составили ТОП-10 самых разочаровывающих автомобилей

Новости наших партнеров

Мужчина сделал предложение возлюбленной, выдав свой рисунок за картину Пикассо

15.10.17 19:48
Мужчина сделал предложение возлюбленной, выдав свой рисунок за картину Пикассо

Крис Нэрайн сделал предложение своей девушке Мэрибет в нью-йоркском Метрополитен-музее.

Крис Нэрайн и его родственники пошли на риск, повесив его рисунок в галерее работ Пабло Пикассо. В своем посте на Reddit Крис  рассказал, что  отправился с подругой в музей под предлогом того, чтобы прогуляться. Пока они с Мэрибет рассматривали работы современных художников, родственники вешали рисунок Криса в зале с работами Пикассо.
 
На картине Крис изобразил мужчину, который, опустившись на одно колено, делает предложение девушке в красном платье. Героями рисунка, как можно догадаться, стали сами Крис и Мэрибет.
 
 
По словам Криса, о том, что его девушка в этот день будет в красном платье, он знал изначально, поскольку на этом накануне настояла мама Мэрибет.
 
Когда пара подошла к картине, Крис опустился на колено и протянул кольцо, полностью повторив свой рисунок. Мэрибет была удивлена и даже расплакалась, но приняла предложение возлюбленного.
 
 
По словам Нэрайна, он обошел несколько музеев с просьбой помочь осуществить его план легально, но никто не согласился.
Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга