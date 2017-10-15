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Модель проучила возлюбленного "за жадность", утопив его автомобиль

15.10.17 19:07
Модель проучила возлюбленного "за жадность", утопив его автомобиль

Девушка утопила автомобиль состоятельного бойфренда за отказ дать ей денег.

24-летняя модель из России Кристина Кучма необычным способом отомстила своему бойфренду, богатому финансисту Гаю Джентиле, отказавшемуся выдать ей крупную денежную сумму. Она утопила в бассейне его автомобиль Mercedes S400.
 
 
Инцидент произошел в особняке Джентиле. Гай и его возлюбленная обедали, когда девушка сообщила ему, что беременна. Банкир согласился заботиться об общем ребенке, но тут же оказалось, что речь шла не о малыше. «Я беременна вовсе не ребенком. Я вынашиваю мысль», – заявила модель, после чего попросила у бойфренда 50 тысяч долларов на создание собственного бизнеса.
 
 
В результате пара поссорилась. А на следующий день финансист обнаружил, что его машина утоплена в бассейне во дворе особняка. Мужчина рассказал, что поначалу испугался, что Кристина находится внутри автомобиля. Когда выяснилось, что это не так, то принял решение о расставании с девушкой.
 
«Она сбросила мою машину, а я бросил ее», – приводит слова Джентиле издание New York Post, которое также публикует фото модели и банкира. 
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