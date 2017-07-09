Выпускница Королевского колледжа искусств придумала альтернативу лестницам и лифтам

Выпускница Королевского колледжа искусств в Лондоне Елена Ларрибо, приехавшая учиться из Бадахоса, придумала новый способ перемещаться вверх и вниз по зданию - Vycle, или "вертикальный велосипед".

У "вертисипеда", могут быть разные скорости, как и у обычного велосипеда, поэтому можно регулировать свою нагрузку, в чем, очевидно, заключается спортивная функция такого решения.

"Сегодня существуют два основных способа вертикальной транспортировки, которые преобладали в течение последних 100 лет - лестница и лифт. Однако лестницы громоздки и непривлекательны, особенно в высотных зданиях, где люди редко ими пользуются, а лифты затрачивают слишком много энергии, чтобы поднять одного человека на пару метров вверх", - говорит Елена Ларрибо.

"Вертисипед" сочетает в себе преимущества одного и другого способа, при этом он более удобен в эксплуатации и поездка на нем более приятна.

Интернет-пользователи восприняли идею позитивно, хотя многие сомневаются, что на практике она устроит кого-либо еще, кроме хипстеров, у которых "всегда найдется 10 лишних минут покрутить педали, чтобы подняться на третий этаж".