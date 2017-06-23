В сети начались продажи купальников с Путиным и Трампом

Американская компания Beloved Shirts начала продавать слитные купальники с фотографией президента США Дональда Трампа.

Также в ассортименте интернет-магазина — купальники со снимками президента России Владимира Путина и актера Николаса Кейджа.

Они изготавливаются вручную на заказ, поэтому вернуть товар нельзя. Купальники изготовлены из спандекса и доступны в размерах от XS до XXL.

В описании товаров на сайте указано, что они «подчеркивают формы и представят фигуру в выгодном свете». Стоимость одного купальника - 49,95 доллара.

«Этот купальник делает мое тело великим!» — пишет в комментариях к купальнику с Трампом покупательница по имени Дженна, ссылаясь на предвыборный слоган Трампа Make America great again («Сделаем Америку снова великой»).

Другие, впрочем, придерживаются другого мнения об изделии с американским лидером. «ОК, вы только что навсегда испортили мой сон, это изображение будет преследовать меня»,— прокомментировал пользователь Instagram под ником @linettskalbliprest.