 
TOP 10

1 СМИ узнали неожиданные подробности завещания Алексея Баталова

2 Недовольный Медведев стал новым мэмом в Сети (ФОТО, ВИДЕО)

3 Впервые опубликованные Документы архива Минобороны опровергли миф о внезапном нападении Гитлера

4 Эксперты озвучили предельный курс падения рубля

5 "Так выглядит конец света": соцсети отреагировали на напряженное молчание ведущего BBC в эфире (ВИДЕО)

6 Автобус из Волгограда разбился 22 июня в Казахстане: девять погибших (ВИДЕО)

7 Украина заявила о появлении на Донбассе российского спецназа (ВИДЕО)

8 Пообещавшая уничтожить людей робот София рассказала о своем идеальном мужчине (ВИДЕО)

9 Французская модель погибла из-за взрыва баллона со взбитыми сливками

10 Опубликован новый трейлер 7-го сезона "Игры престолов" (ВИДЕО)

Новости наших партнеров

В сети начались продажи купальников с Путиным и Трампом

22.06.17 23:04
В сети начались продажи купальников с Путиным и Трампом

Американская компания Beloved Shirts начала продавать слитные купальники с фотографией президента США Дональда Трампа.

Также в ассортименте интернет-магазина — купальники со снимками президента России Владимира Путина и актера Николаса Кейджа.
 
 
Они изготавливаются вручную на заказ, поэтому вернуть товар нельзя. Купальники изготовлены из спандекса и доступны в размерах от XS до XXL.
 
 
В описании товаров на сайте указано, что они «подчеркивают формы и представят фигуру в выгодном свете». Стоимость одного купальника - 49,95 доллара.
 
«Этот купальник делает мое тело великим!» — пишет в комментариях к купальнику с Трампом покупательница по имени Дженна, ссылаясь на предвыборный слоган Трампа Make America great again («Сделаем Америку снова великой»).
 
Другие, впрочем, придерживаются другого мнения об изделии с американским лидером. «ОК, вы только что навсегда испортили мой сон, это изображение будет преследовать меня»,— прокомментировал пользователь Instagram под ником @linettskalbliprest.
Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга