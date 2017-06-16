Мужчина, страдающий диареей, подал в суд на Delta Air Lines

Пассажир подал в суд на американскую авиакомпанию из-за того, что укололся иглой, оставленной в кармане впереди стоящего кресла.

Инцидент произошел в самолете, выполнявшем рейс из Лос-Анджелеса в Атланту в 2015 году. По словам пассажира, Габриэля Ибарры, он полез в карман на спинке сиденья, чтобы взять свой кошелек. В этот момент игла впилась ему в палец.

После случившегося мужчина обратился к врачу. В итоге ему пришлось в течение года сдавать анализы на ВИЧ. Кроме того, медики прописали ему мощные лекарства, чтобы убедиться, что он ничего не подхватил.

Согласно исковому заявлению, эти препараты вызывали у Ибарры головокружение, головную боль и «взрывную диарею». Кроме того, как утверждает пострадавший, он на протяжении нескольких месяцев не смог выполнять «свои обязанности в качестве мужа».