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Самая грустная свадебная фотосессия в мире потрясла интернет-пользователей

14.05.17 23:09
Самая грустная свадебная фотосессия в мире потрясла интернет-пользователей

27-летняя безнадежно больная раком решила исполнить мечту всей своей жизни – побывать невестой.

Четыре года назад Кью Мэй Чен поставили диагноз - рак молочной железы, а недавно врачи сообщили, что болезнь перешла в термальную стадию, что значит отсутствие каких-либо шансов на выздоровление. 
 

И тогда девушка решила воплотить в жизнь свою мечту -  позировать перед фотографом в ослепительно белом платье, с красивой прической и с праздничным макияжем.

 
«Пусть меня и не ждет счастливая семейная жизнь. И пусть эта свадьба понарошку. Но мне всегда нравилось наряжаться. И я мечтала о свадебном наряде. А потом заболела. Я ждала, когда поправлюсь, но снова заболела… А в один момент решила больше не ждать. Это то, что мне нужно, я хочу использовать все то время, которое мне отпущено», – призналась Мэй Чен западному изданию BuzzFeed.
 
 
Когда свадебные снимки Кью появились в соцсети, она стала настоящей звездой!
 
 
Девушку поддержали тысячи интернет-пользователей, отметив ее природную красоту. Также многие начали предлагать ей свою помощь и дружбу.
 
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