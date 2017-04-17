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Мужчина похудел на 70 килограммов за полгода

16.04.17 23:34
Мужчина похудел на 70 килограммов за полгода

Житель Азербайджана, страдавший ожирением, за шесть месяцев сбросил несколько десятков килограммов.

Депрессия из-за лишних килограммов едва не закончилась для 43-летнего Гошгара суицидом. В какой-то момент его вес достиг 170 килограммов! Мужчина стеснялся выйти из дома и чуть не оказался прикованным к постели. Об этом сообщает телекомпания "Мир".
 
Жена Гошгара говорит: супруг был полным всегда, но несколько лет назад стал стремительно набирать вес. Признается, был момент, когда ее терпению пришел конец: женщина собиралась подавать на развод.
 
«Он трудно передвигался, останавливался по дороге, страдал одышкой. За последние полтора года муж поправился еще на 40 килограммов. Я была в шоке и не знала, что делать. Если бы он не похудел, то, скорее всего, я бы просто ушла от него», - признается супруга Гошгара Тунзаля Мамедова.
 
Все попытки похудеть при помощи лекарств и физических нагрузок оказывались неудачными. К диетологу Мамедовы обратились, когда совсем отчаялись. Два месяца спустя Гошгар весил на 50 килограммов меньше: помогли строгая диета и ежедневные походы к врачу.
 
Утром он выпивал стакан воды и воздерживался от дальнейшего приема пищи в течение шести часов. Затем - съедал один кусочек черного хлеба и две вареные картофелины весом не более 200 граммов. Вечером - стакан кефира.
 
«Теперь я чувствую прилив сил. Одна только улыбка на лицах моих родных и близких заставляет меня безмерно радоваться», - сказал Мамедов.
 
Сейчас Гошгар по-прежнему на строгой диете. Недавно ему разрешили вареную курицу и яйца. Теперь его цель - похудеть до 88 килограммов.
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