Футболисту светит дисквалификация за поедание пирога во время матча Голкипер клуба пятого английского дивизиона "Саттон Юнайтед" Уэйн Шоу может получить дисквалификацию из-за своего обжорства. 125-килограммовый Шоу - запасной вратарь команды, во время игры 1/8 финала Кубка Англии против "Арсенала", находясь на скамейке запасных, с аппетитом поедал пирог. Суть проблемы - не в самом факте приема пищи, а в том, что букмекеры принимали ставки на то, действительно ли он съест пирог. ВИДЕО По словам Уэйна Шоу, он поделился с приятелем, что намерен подкрепиться во время игры, но ставок на это не делал. Между тем, его друзья оказались расторопнее и сделали ставку в одной из букмекерских контор, которая предлагала коэффициент 9.00. Об этом пишет "Российская газета" Согласно правилам Федерации футбольной Англии, футболист не имеет права лично делать ставки, а также разглашать инсайдерские данные и консультировать лиц о соревнованиях, в которых участвует. Любопытен и тот факт, что ставки принимала контора, заключившая с "Саттоном" однодневный контракт. Твитнуть Новости наших партнеров