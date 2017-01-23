В Интернете появился список насекомых, названных в честь звёзд и политиков

Сейчас практически всем новым видам насекомых учёные дают имена знаменитостей «в знак уважения».

Пещерной жужелице Anophthalmus hitleri дали имя в честь Адольфа Гитлера, но это не помогло выжить виду, поскольку множество коллекционеров захотело иметь у себя насекомое с таким именем.

Обнаруженные в России останки ихтиозавра назвали именем Ленина - Leninia stellans, морское животное было небольшого размера.

Propionibacterium Zappae - бактерия, получившая название в честь Фрэнка Заппы. Почему? Оказывается, во время исследований учёные любили слушать музыкальные произведения этого музыканта.

Scaptia beyonceae - слепень, который назван в честь певицы Бейонсе за наличие золотого пушка в задней части туловища.

Билл Гейтс также получил своё насекомое - редкую журчалку Eristalis gatesi.

Еще один вид насекомых, который значится в списке, назван в честь нынешнего президента США Дональда Трампа – Neopalpa donaldtrumpi. У этого вида моли, как отмечают учёные, имеются на голове чешуйки, которые напоминают причёску американского президента.

Учёные выразили почтение и Хью Хефнеру. В его честь назвали болотного кролика Sylvilagus palustris hefneri.