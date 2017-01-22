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50-летняя фермерша стала новой интернет-звездой

22.01.17 23:08
50-летняя фермерша стала новой интернет-звездой

Дженнифер Кинг из Соединенных Штатов публикует видеозаписи своих тренировок с 2012 года.

Фермер из американского штата Северная Каролина Дженнифер Кинг известна в Интернете под ником Farm Girl Jen («Девушка с фермы Джен»), и на ее личный канал в YouTube под названием Banshee Moon на данный момент подписано почти 160 тысяч человек.

Это помогает даме зарабатывать более 100 тысяч долларов в год.

 

- Пока быть 50-летней мне нравится, - признается Дженнифер. - В свой кризис средних лет я купила себе мощную машину с шестиступенчатой ручной коробкой передач, которую всегда хотела. Не копаться в своих морщинах, а быть старше, мудрее и преуспевать, - это мне по вкусу.

Дама уверена в том, что она «сильнее и стройнее, чем когда-либо».

- Я уверена, что это, в основном, благодаря программе тяжелых силовых тренировок, - продолжает Кинг. - Старение и смерть - естественные этапы жизни, но мне нравится думать, что я делаю это на своих условиях столько, насколько это возможно. И со всей грацией и достоинством, на которые я только способна.

- Я немного занималась тяжелой атлетикой, когда мне было двадцать с лишним лет, но не воспринимала это серьезно. Лишь около восьми лет назад я приобщилась к кроссфиту. А потом, примерно четыре года назад, я добавила к своему режиму и силовую программу, - говорит Дженнифер Кинг.

- Я избегаю продуктов высокой степени переработки, особенно тех, которые содержат рафинированный сахар. Правильное питание и тренировки - основа здоровья и счастья.
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