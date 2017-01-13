Глава МИД Польши похвастался контактами с несуществующей страной

Глава внешнеполитического ведомства Польши выдумал страну Сан-Эскобар и даже заявил о намерении встретиться с коллегами из этой республики.

Главу польской дипломатии Витольда Ващиковского подняли на смех после того, как он заявил о своем желании встретится с дипломатами страны, которой не существует на политической карте мира. Об этом сообщает Ридус

«У нас запланированы переговоры с министрами ряда стран. В их числе Сан-Эскобар и Белиз», — заявил Ващиковский.

Пользователи Сети незамедлительно отреагировали на этот прецедент, создав для несуществующей республики Сан-Эскобар аккаунт в Twitter и заявили, что отныне страна полностью поддерживает кандидатуру Польши в Совете Безопасности, а также отменяет визовый режим с Польшей и запускает между странами ежедневное авиасообщение.

«Это смешно, пока вы вдруг не осознаете, что ваши союзники - лишь Белоруссия, Венгрия и мнимое государство #SanEscobar», — пишут интернет-пользователи.

После того, как в Сети вымышленная страна Сан-Эскобар стала невероятно популярна в интернете, во внешнеполитическом ведомстве Польши поспешили объяснить, что имел в виду министр.

«Сан-Эскобар — оговорка. Министр Ващиковский имел в виду разговор с министром иностранных дел Сент-Китс и Невис», — пояснила официальный представитель внешнеполитического ведомства Йоанна Вайда.