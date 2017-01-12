 
TOP 10

1 Дональд Трамп: "С Путиным я буду жестче, чем Клинтон"

2 Российские биатлонисты упустили "золото" в эстафете, уступив на финише норвежцам (ВИДЕО)

3 ВИДЕО пыток задержанных в полиции ХМАО шокировало Сеть

4 Названы 20 стран, призвавшие отлучить Россию от любых соревнований

5 Будущий глава Госдепа: Россия игнорирует США и представляет угрозу для НАТО

6 Дебют пикапов и кроссоверов: автосалон в Детройте оказался богат на новинки (ФОТО, ВИДЕО)

7 Киркоров назвал «мразотами» авторов петиции против Пугачевой

8 ИГИЛ объявил джихад "Талибану"

9 Тиллерсон назвал условие признания Крыма российским

10 Ученые раскрыли секрет лучшего гола 2016 года (ФОТО, ВИДЕО)

Новости наших партнеров

СМИ обсуждают беременность Амаль Клуни

12.01.17 00:12
СМИ обсуждают беременность Амаль Клуни

Амаль и Джордж Клуни долгое время не появлялись на публике, а теперь, похоже, скрываться нет смысла.

Пара появилась на премьере картины "Белые каски" (о войне в Сирии) в Лондоне. Амаль Клуни великолепно смотрелась в платье с цветочным принтом, которое подчеркивало округлившийся животик.
 
 
Светские хроникеры также сообщают, что Амаль прошла через ЭКО прошлой осенью: врач рекомендовал 38-летней женщине не медлить с деторождением.
 
 
Между тем, слухи о беременности Амаль Клуни ходили и раньше. Информация о планирующемся пополнении в семье Клуни  появляются в прессе с завидной регулярностью.
 
 
Так, в январе прошлого года сам Джордж Клуни высказался на тему беременности супруги. Актер опроверг многочисленные домыслы, когда находился на вечере Good Money Gala в Австралии. Он также добавил, что Амаль уделяет много времени своей работе.
 
Тем не менее, летом того же года новость о предполагаемой беременности жены Джорджа Клуни обсуждали опять.
 
 
В июне в одном западном таблоиде появился материал, в котором утверждалось, что роды и обустройство детской комнаты обойдутся знаменитостям в один миллион долларов, а крестным ребенком станет кто-то из суперзвезд Голливуда.
Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга