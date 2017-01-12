СМИ обсуждают беременность Амаль Клуни

Амаль и Джордж Клуни долгое время не появлялись на публике, а теперь, похоже, скрываться нет смысла.

Пара появилась на премьере картины "Белые каски" (о войне в Сирии) в Лондоне. Амаль Клуни великолепно смотрелась в платье с цветочным принтом, которое подчеркивало округлившийся животик.

Светские хроникеры также сообщают, что Амаль прошла через ЭКО прошлой осенью: врач рекомендовал 38-летней женщине не медлить с деторождением.

Между тем, слухи о беременности Амаль Клуни ходили и раньше. Информация о планирующемся пополнении в семье Клуни появляются в прессе с завидной регулярностью.

Так, в январе прошлого года сам Джордж Клуни высказался на тему беременности супруги. Актер опроверг многочисленные домыслы, когда находился на вечере Good Money Gala в Австралии. Он также добавил, что Амаль уделяет много времени своей работе.

Тем не менее, летом того же года новость о предполагаемой беременности жены Джорджа Клуни обсуждали опять.

В июне в одном западном таблоиде появился материал, в котором утверждалось, что роды и обустройство детской комнаты обойдутся знаменитостям в один миллион долларов, а крестным ребенком станет кто-то из суперзвезд Голливуда.