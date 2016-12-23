Записка на двери детской насмешила интернет-пользователей

12-летняя девочка стала звездой интернета после того как ее дядя опубликовал на популярном сайте Reddit записку, которую племянница повесила на дверь своей комнаты.

Записка выполнена в виде блок-схемы и должна, по задумке девочки, служить препятствием для входа в комнату всех, кроме самой Софии. Об этом пишет "Российская газета"

"Эту записку повесила моя 12-летняя племянница на дверь спальни, чтобы не пускать туда посторонних, пока она трудится над рождественскими проектами", - написал пользователь.

"Блок-схема. Название: Разрешено ли мне войти?" - говорится в заголовке. После этого посетитель должен ответить на несколько вопросов. Если на вопрос "Я и есть София?" планируется ответ "да", то вход разрешен.

Если же нет, предлагается перейти к следующему вопросу: "У меня есть пицца?". В случае положительного ответа посетителю предлагается оставить пиццу снаружи и уйти, если же ответ отрицательный, то ему нужно просто удалиться.