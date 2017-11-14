Звезды, которые нагло пользовались своей известностью, и поплатились за это Рейтинг 9.1 Как всем стало известно в этом году, осень - время грязных признаний. За последние несколько месяцев десятки звезд и обычных людей рассказали о том, что их изнасиловали или домогались сотрудники шоубиза. Пиар? Возможно. Однако если представить, что сильные и известные мира сего действительно делали то, в чем их обвиняют, пользуясь положением, становится совсем не до шуток, но многие уже успели понести суровую плату за свои поступки... В СМИ о личной жизни Криштиану Роналду пишут много. Вот у него родился четвертый сын, а еще недавно он изменил своей беременной, правда непонятно от кого, подруге, с моделью, да и вообще он гей Вердикт об ориентации расплывчатый, но и это не помешало возникнуть очередным слухам. Известный футболист в этом году получил несколько обвинений в изнасиловании. Первое якобы от 20-летней девушки из Лос-Анджелеса, с которой Криштиану познакомился на вечеринке в 2009 году, а позже надругался над ней в номере отеля. Выяснилось, что адвокаты футболиста пришли с девушкой к соглашению и выплатили ей крупную сумму за молчание, но информация вновь появилась в немецком журнале Der Spiegel. Представители футболиста прокомментировали ситуацию, сообщив, что не исключают подачу иска на издание за клевету. По данным других источников, Криштиану в 2005 уже обвиняли в изнасиловании, произошедшем на вечеринке, но тогда его выпустили под залог. Появление этих слухов связывают с матчем "Бавария" – "Реал", звездой которого стал Роналду. Возможно, это обычная месть, личные счеты, да вот только появление подобной информации очень огорчает семью футболиста, а также грозит дисквалификацией на играх, если хоть какое-то из обвинений окажется правдивым. Певица и актриса Бьорк заявила, что ее домогался некий датский режиссер. Она не называла имен, однако тень сразу пала на Ларса фон Триера, потому что он единственный режиссер из Дании, у которого она снималась . Фильм Ларса, в котором Бьорк исполнила главную роль, вышел в 2000 году. Почему актриса поделилась, что для режиссера это было нормой, трогать и делать с актрисами то, что он хочет, только спустя 17 лет? Возможно, угасающая популярность подтолкнула ее на этот поступок, или она ждала, что ее снова пригласят сняться в фильме. Ларс опровергнул все заявления актрисы. 1-56-1011-1516-18далее Твитнуть Новости наших партнеров Нативная реклама ADWILE Новости СМИ2 новости Загрузка... Загрузка...