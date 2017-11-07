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Секс-символы, которые заметно поправились

07.11.2017 20:16
Рейтинг 9

Не будем лукавить и говорить, что мы любили этих красавцев не за внешность, а исключительно за талант. Нет, мы просто любили их. А они — растолстели, причем так, что это кажется нам настоящей трагедией.

Вэл Килмер
Можно было бы, конечно, сделать скидку на возраст — как никак, Вэлу Килмеру уже 57 лет, — но мы не будем. Потому что растолстел Килмер не сегодня и даже не вчера. Поэтому мы спрашиваем: как ты мог, Вэл? Мы, может быть, и готовы смириться с растолстевшим Бэтменом из «Бэтмен навсегда» — у нас теперь все равно другой Бэтмен. Но с растолстевшим Джимом Моррисоном из фильма «Дорз» — никогда!

Вэл Килмер Можно было бы, конечно, сделать скидку на возраст — как никак, Вэлу Килмеру уже 57 лет, — но мы не будем. Потому что растолстел Килмер не сегодня и даже не вчера. Поэтому мы спрашиваем: как ты мог, Вэл? Мы, может быть, и готовы смириться с растолстевшим Бэтменом из «Бэтмен навсегда» — у нас теперь все равно другой Бэтмен. Но с растолстевшим Джимом Моррисоном из фильма «Дорз» — никогда!

Джон Траволта
В детстве Траволта учился чечетке у брата великого танцора Джима Келли, и в юности тоже продолжал танцевать. Так что после выхода мюзиклов «Лихорадка субботнего вечера» и «Бриолин» Джон Траволта стал настоящей иконой диско.

Джон Траволта В детстве Траволта учился чечетке у брата великого танцора Джима Келли, и в юности тоже продолжал танцевать. Так что после выхода мюзиклов «Лихорадка субботнего вечера» и «Бриолин» Джон Траволта стал настоящей иконой диско.

А после Джон стал звездой первой величины, разбогател и сменил увлечение танцами на увлечение самолетами. Их у него несколько, и все они названы в честь детей Траволты. Джон, похоже, это хобби тебя губит! Вернись в танцевальный зал!

А после Джон стал звездой первой величины, разбогател и сменил увлечение танцами на увлечение самолетами. Их у него несколько, и все они названы в честь детей Траволты. Джон, похоже, это хобби тебя губит! Вернись в танцевальный зал!

Лоуренс Фишборн
Что тут скажешь: у Лоуренса Фишборна и впрямь широкая кость, тут никаких сомнений нет. Вот только крупное телосложение и ожирение — все-таки немного разные вещи. Морфеус, ты выбрал не ту таблетку!

Лоуренс Фишборн Что тут скажешь: у Лоуренса Фишборна и впрямь широкая кость, тут никаких сомнений нет. Вот только крупное телосложение и ожирение — все-таки немного разные вещи. Морфеус, ты выбрал не ту таблетку!

Алек Болдуин
Алека Болдуина, кажется, никто уже и не помнит подтянутым красавцем с тонкими и выразительными чертами лица, эталонным героем-любовником и мужем Ким Бесингер. Мы помним его неопрятным дяденькой, который все время что-то жует.

Алек Болдуин Алека Болдуина, кажется, никто уже и не помнит подтянутым красавцем с тонкими и выразительными чертами лица, эталонным героем-любовником и мужем Ким Бесингер. Мы помним его неопрятным дяденькой, который все время что-то жует.
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