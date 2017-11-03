Отравленные озера мира Рейтинг 9.6 Байкал, Мичиган, Виктория – эти знаменитые озера (два из которых больше многих морей вместе взятых) хранят запас чистейшей питьевой воды, которого хватит нескольким поколениям. Мы на 80% состоим из воды, поэтому для нас это жизненно важно. Но не все озера сохранили чистоту воды. Красивейшие шотландские озера известны не только поисками Лох-Несского плезиозавра, но и тем, что уже более двух веков это один из главных судоходных каналов на британских островах. Фауна и флора в Лох-Несс никак не отличается от соседних озер (именно поэтому никакого реликтового животного там не может быть). Зато процветает жизнь. Давайте посмотрим на озера, где благодаря человеку больше нет и не может быть человеческой жизни. Рио Тинто, Испания

Рио – река, Тинто – красная. Бразилию в свое время так назвали португальские колонизаторы по местному именованию красного дерева. Испанская провинция Андалусия до сих пор находится в Европе. Беда в том, что более трех тысяч лет там добывают золото, серебро, медь, никель, молибден… В средние века добывали еще и ртуть. Результат загрязнения озера, в которое впадают многочисленные стоки, предсказуем и виден на иллюстрации. Как ни странно, там живут бактерии-экстремалы, которым не нужен воздух (они анаэробные), но очень нужен азот. Астробиологи полагают, что этот вид бактерий неплохо приживется и на Марсе. Карачай, Россия

На это озеро ученые-атомщики поедут лишь в одном случае: кончить жизнь мучительной смертью. Идиллическая картина скрывает все известные изотопы самых смертоносных радиоактивных элементов, от стронция до плутония – после кыштымской аварии 1975 года. Замеры 2017 года показали, что менее часа пребывания на берегу озера без полного костюма хим- и радио- защиты дают практически смертельную дозу радиации. Рыбаки любят некоторые места озера, поскольку туда заплывает невиданных размеров рыба. Есть ее не осмеливаются даже такие смельчаки. Ситарум, Индонезия

Индийский океан огромен. Индонезийский архипелаг – крупнейший в мире. Но проблемы с питьевой водой начались там задолго до индустриальной революции. Сейчас не менее 300 миллионов человек вынуждены кипятить помои, просто чтобы напиться воды – и это в тропическом климате. В озеро Ситарум стекаются отходы более ста химических предприятий. Многие попадают и на рисовые поля. В 2011 году правительство клятвенно пообещало разрешить ситуацию. Стоимость рассчитанного на 15 лет проекта реабилитации озера оценивалась в $4 млрд. Ситуация постепенно улучшается. Кипящее озеро, Доминиканская республика

Это не Камчатка, и не Йеллоустон, но доминиканское кипящее озеро считается вторым по температуре воды в мире. Это не гейзерная долина, а полноценное озеро. Оно находится в Долине Небытия – говорящее название обусловлено тем, что при температуре на берегу, равной 83–93 градусов по Цельсию в зависимости от направления ветра, в озере не живет вообще никто. Хорошо то, что столь горячее озеро быстро выкипает. Плохо то, что весь этот жар идет напрямую из магматического разлома, и когда спящий вулкан проснется, в тропиках, а равно в Сибири, может стать по-настоящему жарко. Лазурная заводь, Великобритания

Лазурная заводь раньше была каменоломней в Девоншире. Она выглядит превосходно: но упаси Господь вас даже опустить руку в нее. Столь красивый цвет обусловлен зашкаливающей даже по чернобыльским меркам концентрацией токсичных веществ. Для наглядности, скажем, что уровень pH там равен 11,3, а у концентрированного отбеливателя – 12,6. Никто не приближается к озеру без респиратора, поскольку столь резкий запах аммиака отпугивает даже крыс. Как ни странно, исследования показывают, что вода в озере самоочищается. 1-56-8далее Твитнуть Новости наших партнеров