15 самых загадочных находок, обнаруженных в пустынях по всему миру Рейтинг 9.5 Пустыни занимают около трети поверхности Земли. Эти природные зоны продолжают раскрывать секреты нашего прошлого и необъяснимые явления настоящего. При этом пустыни не перестают расширяться, засыпая историю мира песками времени. Что ж, археологи никогда не останутся без находок, способных изменить наше представление о прошлом планеты. 15. Таримские мумии

В 1899 году шведский путешественник Свен Гедин наткнулся на руины 4000-летнего города Лоулань в пустыне Такла-Макан. В 1980 году в окрестностях древнего поселения была найдена мумия, которую прозвали "Лоуланьской красавицей". Она принадлежит молодой женщине европеоидной расы (высокий рост 180 см и пряди русых волос). Примерный возраст 3800 лет. Рядом с лоуланьской красавицей было найдено захоронение 50-летнего "черченского мужчины". Эти находки свидетельствуют о широком распространении европеоидов во Внутренней Азии 2000-3000 лет тому назад. 14. Тайна компании Shell в пустыне Нью-Мексико

В 1990-х на одном из трубопроводов Shell произошел разлив нефти, но компания быстро продала его. Чтобы избежать судебных разбирательств, руководители приняли решение похоронить 190 коробок с документацией на глубине 12 метров в пустыне Нью-Мексико. Но тайное всегда становится явным. Информацию о закопанном компромате властям слил бывший сотрудник нефтяного гиганта. 13. Загадочные круги в пустыне Намиб

Необычное явление можно встретить в пустыне Намиб - сотни нерукотворных кругов диаметром от 2 до 10 метров на каменистой почве. Местное население уверено, что под землей живет дракон, а его дыхание и выжигает эти круги. Ученые же полагают, что явление вызвано термитами, радиоактивной почвой или токсинами, выделяемыми определенным растением. 12. Фиолетовые шарики

В 2013 году во время прогулки пара обнаружили тысячи фиолетовых шариков в пустыне Аризона. Они были липкие, водянистые и полупрозрачные. О таинственных сферах даже был снят сюжет. Ботаники предполагаю, что это могли бы быть грибы-слизевики или желеобразные плесневые грибки. 11. Кисть гигантского пришельца

В 2016 году группа самопровозглашенных паранормальных исследователей заявила, что обнаружила трехпалую кисть на раскопках пещер Куско в Перу. Кроме того, группа обнаружила вытянутый череп с фрагментами кожи. Рентгеновский снимок показал, что в руке есть что-то похожее на металлические импланты. Ученые пока затрудняются ответить, кому могла принадлежать трехпалая кисть. 1-56-1011-15далее Твитнуть Новости наших партнеров