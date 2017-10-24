Русские музы великих людей Рейтинг 9.1 25 октября 1881 года родился великий художник Пабло Пикассо. Главной любовью его жизни, его музой и супругой стала русская балерина Ольга Хохлова. "Муза гения" - непростое призвание. Вместе переживать взлеты, падения, капризы, понимать с полуслова дано далеко не каждой супруге или подруге творческого человека, тем более, когда ты еще и иностранка. Как это удавалось нашим соотечественницам, оказавшимся в этой роли? Кто они, жены Пабло Пикассо, Ромена Роллана, Хосе Рауля Капабланки? Ответы на эти вопросы - в нашем фоторепортаже. Пабло Пикассо и Ольга Хохлова.

Среди всех женщин, в разные годы увлекавших художника, особое место занимает Ольга Хохлова, русская балерина, которая, увы, не сумела добиться головокружительных успехов на сцене, но зато стала первой женой гениального мастера. Знакомство пары состоялось в 1917 году на "Русских сезонах" балета Сергея Дягилева. Пикассо тогда работал над декорациями для постановки, Ольга танцевала. Ольга привлекла художника своим изяществом, сдержанностью и кротостью. Несмотря на то, что ей уже исполнилось 27 лет, она никогда не была замужем и не знала близости с мужчинами, поэтому искушенный Пабло Пикассо с упоением принялся завоевывать неприступную, на первый взгляд, крепость. Он следовал за труппой во Флоренцию, Неаполь, Барселону, приглашая Ольгу на долгие совместные прогулки, познакомил с матерью и рисовал, рисовал... Причем в несвойственной ему реалистической манере - "чтобы она могла себя узнать". Они поженились 12 июля 1918 года. Супруги сняли две квартиры в центре Парижа: одну - под мастерскую, другую - для жизни. 1-56-1011-1516-2021-25далее Твитнуть Новости наших партнеров Нативная реклама ADWILE Новости СМИ2 новости Загрузка... Загрузка...