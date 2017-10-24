Русские музы великих людей

Пабло Пикассо и Ольга Хохлова.
Среди всех женщин, в разные годы увлекавших художника, особое место занимает Ольга Хохлова, русская балерина, которая, увы, не сумела добиться головокружительных успехов на сцене, но зато стала первой женой гениального мастера.
Знакомство пары состоялось в 1917 году на "Русских сезонах" балета Сергея Дягилева. Пикассо тогда работал над декорациями для постановки, Ольга танцевала.
Ольга привлекла художника своим изяществом, сдержанностью и кротостью. Несмотря на то, что ей уже исполнилось 27 лет, она никогда не была замужем и не знала близости с мужчинами, поэтому искушенный Пабло Пикассо с упоением принялся завоевывать неприступную, на первый взгляд, крепость.
Он следовал за труппой во Флоренцию, Неаполь, Барселону, приглашая Ольгу на долгие совместные прогулки, познакомил с матерью и рисовал, рисовал... Причем в несвойственной ему реалистической манере - "чтобы она могла себя узнать".
Они поженились 12 июля 1918 года. Супруги сняли две квартиры в центре Парижа: одну - под мастерскую, другую - для жизни.