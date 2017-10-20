15 самых поразительных находок археологов в Египте Рейтинг 9.5 Египетские пирамиды - одно из чудес света, тысячетлетиями завораживающее человечество своей загадочностью. Сколько тайн хранят громады пирамид и невозмутимое лицо сфинкса! Да и вся египетская история полна загадок, и порой находки, которые делают ученые в древней Гизе, рядом с пирамидами, да и на всей бывшей территории Древнего Египта, больше ставят вопросы, нежели дают ответы на них. Сцена Рождества

В 205 году в Сахаре итальянский археолог обнаружил странные наскальные рисунки. Он молчал о них 11 лет, не зная, как истолковать, и только в 2016 году объявил, что на рисунках - известная всем христианам сцена рождества с хлевом и младенцем в яслях. Вот только возраст наскальной фрески - не меньше 5000 лет, то есть, она была сделана за три тысячелетия до рождения Христа. Что, в таком случае, изображает наскальный рисунок? Загадка. Останки кита возрастом 40 миллионов лет

В 1902 году в пустынной местности Вади-аль-Хитан археологи обнаружили хорошо сохранившиеся останки древнего предка кита - базилозавра, жившего здесь 40 миллионов лет назад. Животное либо было беременным, либо накануне смерти съело собрата, поскольку у него в животе располагался еще один базилозавр. С тех пор в той же местности обнаружили еще 9 скелетов базилозавров, в том числе - единственный полный нетронутый скелет из известных на сегодня ученым. Эту местность давно прозвали "долиной китов", что звучит крайне загадочно, учитывая, что сегодня это - голая пустыня. "Черные ящики инопланетян"

Одна из самых странных и недавних находок, обнаруженных рядом с пирамидами, к югу от Гизы - 24 пустых черных ящика из гранита, весящих более 100 тонн каждый. Ученые были шокированы филигранностью работы по твердому камню и до сих пор остаются в неведении по поводу предназначения этих ящиков, сделанных более 3000 лет назад. Некоторые даже утверждают, что ящики не изготовлены древними египтянами, а оставлены на Земле таинственными гостями со звезд. Старейший скелет гиганта

Тело древнеегипетского фараона Са-Нахта считается самыми древними из известных останков гигантского человека. Его рост достигал 1,90 сантиметров - небывало для древних людей! По мнению ученых, изучивших скелет Са-Нахта, это был первый из известных на сегодня науке случаев истинного гигантизма на Земле. Секретный вход в пирамиды

Египтянин по имани Наджи обнаружил секретный ход под подвалом своего дома. Как оказалось, ход вел в одну из великих пирамид Гизы. Копая на собственном огороде, 33-летний житель деревни Аль-Харамея обнаружил выложенный каменными плитами туннель, ведший прямо в пирамиду Хуфу (Хеопса). Археологи полагают, что в древности этот ход вел в тайный храм на берегу Нила, однако им еще предстоит долгая работа по поиску истинного предназначения этого древнего туннеля. 1-56-1011-15далее Твитнуть Новости наших партнеров Нативная реклама ADWILE Новости СМИ2 новости Загрузка... Загрузка...