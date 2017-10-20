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15 самых поразительных находок археологов в Египте

19.10.2017 20:29
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Египетские пирамиды - одно из чудес света, тысячетлетиями завораживающее человечество своей загадочностью. Сколько тайн хранят громады пирамид и невозмутимое лицо сфинкса! Да и вся египетская история полна загадок, и порой находки, которые делают ученые в древней Гизе, рядом с пирамидами, да и на всей бывшей территории Древнего Египта, больше ставят вопросы, нежели дают ответы на них.

Сцена Рождества
В 205 году в Сахаре итальянский археолог обнаружил странные наскальные рисунки. Он молчал о них 11 лет, не зная, как истолковать, и только в 2016 году объявил, что на рисунках - известная всем христианам сцена рождества с хлевом и младенцем в яслях. Вот только возраст наскальной фрески - не меньше 5000 лет, то есть, она была сделана за три тысячелетия до рождения Христа. Что, в таком случае, изображает наскальный рисунок? Загадка.

Сцена Рождества В 205 году в Сахаре итальянский археолог обнаружил странные наскальные рисунки. Он молчал о них 11 лет, не зная, как истолковать, и только в 2016 году объявил, что на рисунках - известная всем христианам сцена рождества с хлевом и младенцем в яслях. Вот только возраст наскальной фрески - не меньше 5000 лет, то есть, она была сделана за три тысячелетия до рождения Христа. Что, в таком случае, изображает наскальный рисунок? Загадка.

Останки кита возрастом 40 миллионов лет
В 1902 году в пустынной местности Вади-аль-Хитан археологи обнаружили хорошо сохранившиеся останки древнего предка кита - базилозавра, жившего здесь 40 миллионов лет назад. Животное либо было беременным, либо накануне смерти съело собрата, поскольку у него в животе располагался еще один базилозавр. С тех пор в той же местности обнаружили еще 9 скелетов базилозавров, в том числе - единственный полный нетронутый скелет из известных на сегодня ученым. Эту местность давно прозвали "долиной китов", что звучит крайне загадочно, учитывая, что сегодня это - голая пустыня.

Останки кита возрастом 40 миллионов лет В 1902 году в пустынной местности Вади-аль-Хитан археологи обнаружили хорошо сохранившиеся останки древнего предка кита - базилозавра, жившего здесь 40 миллионов лет назад. Животное либо было беременным, либо накануне смерти съело собрата, поскольку у него в животе располагался еще один базилозавр. С тех пор в той же местности обнаружили еще 9 скелетов базилозавров, в том числе - единственный полный нетронутый скелет из известных на сегодня ученым. Эту местность давно прозвали "долиной китов", что звучит крайне загадочно, учитывая, что сегодня это - голая пустыня.

"Черные ящики инопланетян"
Одна из самых странных и недавних находок, обнаруженных рядом с пирамидами, к югу от Гизы - 24 пустых черных ящика из гранита, весящих более 100 тонн каждый. Ученые были шокированы филигранностью работы по твердому камню и до сих пор остаются в неведении по поводу предназначения этих ящиков, сделанных более 3000 лет назад. Некоторые даже утверждают, что ящики не изготовлены древними египтянами, а оставлены на Земле таинственными гостями со звезд.

"Черные ящики инопланетян" Одна из самых странных и недавних находок, обнаруженных рядом с пирамидами, к югу от Гизы - 24 пустых черных ящика из гранита, весящих более 100 тонн каждый. Ученые были шокированы филигранностью работы по твердому камню и до сих пор остаются в неведении по поводу предназначения этих ящиков, сделанных более 3000 лет назад. Некоторые даже утверждают, что ящики не изготовлены древними египтянами, а оставлены на Земле таинственными гостями со звезд.

Старейший скелет гиганта
Тело древнеегипетского фараона Са-Нахта считается самыми древними из известных останков гигантского человека. Его рост достигал 1,90 сантиметров - небывало для древних людей! По мнению ученых, изучивших скелет Са-Нахта, это был первый из известных на сегодня науке случаев истинного гигантизма на Земле.

Старейший скелет гиганта Тело древнеегипетского фараона Са-Нахта считается самыми древними из известных останков гигантского человека. Его рост достигал 1,90 сантиметров - небывало для древних людей! По мнению ученых, изучивших скелет Са-Нахта, это был первый из известных на сегодня науке случаев истинного гигантизма на Земле.

Секретный вход в пирамиды
Египтянин по имани Наджи обнаружил секретный ход под подвалом своего дома. Как оказалось, ход вел в одну из великих пирамид Гизы. Копая на собственном огороде, 33-летний житель деревни Аль-Харамея обнаружил выложенный каменными плитами туннель, ведший прямо в пирамиду Хуфу (Хеопса). Археологи полагают, что в древности этот ход вел в тайный храм на берегу Нила, однако им еще предстоит долгая работа по поиску истинного предназначения этого древнего туннеля.

Секретный вход в пирамиды Египтянин по имани Наджи обнаружил секретный ход под подвалом своего дома. Как оказалось, ход вел в одну из великих пирамид Гизы. Копая на собственном огороде, 33-летний житель деревни Аль-Харамея обнаружил выложенный каменными плитами туннель, ведший прямо в пирамиду Хуфу (Хеопса). Археологи полагают, что в древности этот ход вел в тайный храм на берегу Нила, однако им еще предстоит долгая работа по поиску истинного предназначения этого древнего туннеля.
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