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10 способностей, полученных в результате генетических мутаций

08.10.2017 20:33
Рейтинг 9.5

По сравнению со многими другими видами, у всех людей невероятно схожие геномы. Даже небольшие различия в наших генах дают нам определённые характеристики, которые делают нас уникальными. Эти различия могут проявляться обычным способом: например, цвет волос, рост или форма лица, но иногда у отдельного хомо сапиенса или группы людей появляется черта или фактор, который чётко отличает их от остального человечества.

1. Уровень холестерина не повышается
Все мы знаем об ограничении потребления жареной и жирной пищи, однако некоторые люди могут спокойно это поедать без особого риска для здоровья. Независимо от того, что они потребляют, «плохого холестерина» у них не наблюдается. Эти люди родились с генетической мутацией. У них просто нет «рабочих копий» гена под названием PCSK9. Считается, что родиться с такой мутацией плохо, но в этом, кажется, есть некоторые положительные побочные эффекты. Теперь фармацевтические компании лихорадочно работают над тем, чтобы создать пилюлю, которая будет блокировать PCSK9 у других людей.

1. Уровень холестерина не повышается Все мы знаем об ограничении потребления жареной и жирной пищи, однако некоторые люди могут спокойно это поедать без особого риска для здоровья. Независимо от того, что они потребляют, «плохого холестерина» у них не наблюдается. Эти люди родились с генетической мутацией. У них просто нет «рабочих копий» гена под названием PCSK9. Считается, что родиться с такой мутацией плохо, но в этом, кажется, есть некоторые положительные побочные эффекты. Теперь фармацевтические компании лихорадочно работают над тем, чтобы создать пилюлю, которая будет блокировать PCSK9 у других людей.

2. Устойчивость к ВИЧ-инфекции
Человеческую расу может уничтожить всё что угодно: астероид, ядерный взрыв, экстремальные изменения климата, супер-вирулентные вирусы. Кстати, некоторые люди действительно устойчивы к определенным заболеваниям – ВИЧ, например. Они обладают определённой генетической мутацией, которая отключает их копии белка CCR5. ВИЧ использует этот белок как «дверь» в клеточный мир человека. Иными словами, если у человека нет CCR5, ВИЧ-инфекции ему бояться нечего.

2. Устойчивость к ВИЧ-инфекции Человеческую расу может уничтожить всё что угодно: астероид, ядерный взрыв, экстремальные изменения климата, супер-вирулентные вирусы. Кстати, некоторые люди действительно устойчивы к определенным заболеваниям – ВИЧ, например. Они обладают определённой генетической мутацией, которая отключает их копии белка CCR5. ВИЧ использует этот белок как «дверь» в клеточный мир человека. Иными словами, если у человека нет CCR5, ВИЧ-инфекции ему бояться нечего.

3. Устойчивость к малярии
Люди, устойчивые к малярии, являются носителями другой смертельной болезни: серповидно-клеточной анемии. Конечно, вряд ли кто-нибудь хочет обезопасить себя от малярии, чтобы преждевременно умереть от деформации клеток крови, но чтобы понять, как это работает, человечеству следует изучить основы обеих болезней. Малярия переносится комарами, и эта болезнь, атакующая красные кровяные клетки, весьма опасна (смертность – около 660 тысяч человек в год). Серповидно-клеточная анемия вызывает изменения в форме и составе красных кровяных клеток, что затрудняет их движение в кровотоке. Однако, благодаря мутации клеток крови, эти клетки просто «неправильно воспринимают» малярийного паразита и не пускают его внутрь.

3. Устойчивость к малярииЛюди, устойчивые к малярии, являются носителями другой смертельной болезни: серповидно-клеточной анемии. Конечно, вряд ли кто-нибудь хочет обезопасить себя от малярии, чтобы преждевременно умереть от деформации клеток крови, но чтобы понять, как это работает, человечеству следует изучить основы обеих болезней. Малярия переносится комарами, и эта болезнь, атакующая красные кровяные клетки, весьма опасна (смертность – около 660 тысяч человек в год). Серповидно-клеточная анемия вызывает изменения в форме и составе красных кровяных клеток, что затрудняет их движение в кровотоке. Однако, благодаря мутации клеток крови, эти клетки просто «неправильно воспринимают» малярийного паразита и не пускают его внутрь.

4. Устойчивость к холоду
Эскимосы и другие народности, живущие в экстремально холодных условиях, давно к ним приспособились. Научились ли эти люди просто выживать или они биологически устроены иначе? На самом деле у них просто другие физиологические реакции на низкие температуры. Люди, поколениями живущие в холодном климате, обладают более высоким уровнем базального метаболизма (выше на 50%). Кроме того, у них меньше потовых желез на теле и больше на лице. Человеческое тело гораздо лучше приспособлено к теплу, нежели к морозам, потому жители Севера просто давно адаптировались и адаптировали своё тело к своим родным холодным условиям.

4. Устойчивость к холоду Эскимосы и другие народности, живущие в экстремально холодных условиях, давно к ним приспособились. Научились ли эти люди просто выживать или они биологически устроены иначе? На самом деле у них просто другие физиологические реакции на низкие температуры. Люди, поколениями живущие в холодном климате, обладают более высоким уровнем базального метаболизма (выше на 50%). Кроме того, у них меньше потовых желез на теле и больше на лице. Человеческое тело гораздо лучше приспособлено к теплу, нежели к морозам, потому жители Севера просто давно адаптировались и адаптировали своё тело к своим родным холодным условиям.

5. Приспособляемость к высоте
Большинство альпинистов, которые совершили восхождение на Эверест, не смогли бы это сделать без представителей народа шерпа. Шерпа всегда идут впереди авантюристов, чтобы устанавливать для них веревки и лестницы. Тибетцы и непальцы лучше переносят высоту – и это факт, они превосходно выживают в практически бескислородных условиях, в то время как обычные люди в таких условиях борются за выживание. Тибетцы живут на высоте выше 4 тысяч метров и привыкли дышать воздухом, который содержит на 40% меньше кислорода. Их тела приспособились к этой среде с низким содержанием кислорода, а их лёгкие стали более мощными. Исследователи обнаружили, что многие из этих особенностей не просто фенотипические отклонения, но генетические адаптации.

5. Приспособляемость к высотеБольшинство альпинистов, которые совершили восхождение на Эверест, не смогли бы это сделать без представителей народа шерпа. Шерпа всегда идут впереди авантюристов, чтобы устанавливать для них веревки и лестницы. Тибетцы и непальцы лучше переносят высоту – и это факт, они превосходно выживают в практически бескислородных условиях, в то время как обычные люди в таких условиях борются за выживание. Тибетцы живут на высоте выше 4 тысяч метров и привыкли дышать воздухом, который содержит на 40% меньше кислорода. Их тела приспособились к этой среде с низким содержанием кислорода, а их лёгкие стали более мощными. Исследователи обнаружили, что многие из этих особенностей не просто фенотипические отклонения, но генетические адаптации.
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