10 самых массовых расстрелов в истории США Рейтинг 9.5 Стрельба на кантри-фестивале в Лас-Вегасе стала самым кровавым массовым убийством с помощью огнестрельного оружия в истории США: 59 трупов. Ранее печальную пальму первенства держало нападение на ночной гей-клуб в Орландо в 2016 году, когда погибли 49 человек. Вот список самых известных психов, стрелявших по людям в Америке. 1. Стрельба в Лас-Вегасе, 1октября 2017 г. 59 жертв

64-летний Стивен Паддок открыл огонь по толпе, собравшейся на фестивале кантри-музыки в Лас-Вегасе, с 32 этажа гостиницы Mandalay Bay. Он убил минимум 59 человек, а 527 получили ранения. Стрелка обнаружили в комнате отеля после того, как он покончил с собой. 2. Нападение на ночной клуб в Орландо, 12 июня 2016 г. 49 жертв

Омар Матин работал частным охранником. 12 июня 2016 года он зашел в гей-клуб "Пульс" в городе Орландо, штат Флорида, с пистолетом и полуавтоматической винтовкой AR -15, убил 49 человек и ранил 53 человека. Сам он погиб во время перестрелки с прибывшей полицией. Расследование показало, что Матин был скрытым геем, встречался с мужчинами, используя мобильное приложение Grindr, и даже будучи женатым имел связь с любовником-геем. 3. Расстрел в Политехническом университете штата Виргиния, 16 апреля 2007 г. 32 жертвы

Чо Сын Хи был выпускником Политехнического университета по специальности "английский язык". Он убил 32 человек и ранил еще 25. Позже выяснилось, что этот человек страдал аутизмом, перешедшим в маниакальную шизофрению. Диагноз ему поставили еще в 2005 году, однако от лечения он отказался. И согласно закону штата, не будучи умственно отсталым или принудительно лечащимся, он имел право на покупку огнестрельного оружия. Чо Сын Хи купил два пистолета - в феврале и марте 2007 года. И 16 апреля пришел сначала в общежитие университета, где открыл стрельбу. А потом в учебный корпус. Всего он произвел 175 выстрелов из двух пистолетов, убив 27 студентов и 5 профессоров. А потом покончил с собой выстрелом в голову. 4. Массовое убийство в начальной школе "Сэнди Хук", 14 декабря 2012 г. 26 жертв

Утром 14 декабря 2012 года 20-летний Адам Лэнза (на снимке он моложе) застрелил дома свою мать, а потом приехал в школу, где убил 20 детей шести- и семилетнего возраста и шестерых взрослых, а также двоих ранил. После этого покончил жизнь самоубийством. Все его действия были спланированы заранее и в одиночку, но точные причины, приведшие к трагедии, так и не были установлены. 5. Стрельба в "Луби", 16 октября 1991 г. 23 жертвы

35-летний безработный Джордж Геннард, бывший торговый моряк, замкнутый тип и ненавистник женщин и этнических меньшинств, въехал на пикапе в ресторан "Луби" (город Киллин, штат Техас) через переднее окно, достал два пистолета и открыл огонь по посетителям. Он убил 23 человек и еще 27 человек ранил, а по прибытии на место происшествия полиции застрелился сам. 1-56-10далее Твитнуть Новости наших партнеров