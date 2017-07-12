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Удивительные фото птиц с конкурса Audubon Photography Awards 2017

12.07.2017 19:52
Рейтинг 9.4

Фотографы прислали на ежегодный конкурс Audubon Photography Awards 2017 почти 5500 изображений, изображающих жизнь птиц по всему миру. Недавно были объявлены победители. Итак, потрясающие фотографии птиц. Плохих здесь не бывает.

Бородатая неясыть. Длина тела птицы достигает 80 см, размах крыльев — 1,5 м. Обитает в таёжной зоне, иногда в горных лесах. (Фото Steve Mattheis | Audubon Photography Awards):

Бородатая неясыть. Длина тела птицы достигает 80 см, размах крыльев — 1,5 м. Обитает в таёжной зоне, иногда в горных лесах. (Фото Steve Mattheis | Audubon Photography Awards):

Ошейниковая чернеть. Маленькая североамериканская птица из семейства утиных. (Фото Chris Hartzell | Audubon Photography Awards):

Ошейниковая чернеть. Маленькая североамериканская птица из семейства утиных. (Фото Chris Hartzell | Audubon Photography Awards):

Гусь. Красиво летает. (Фото Danny Hancock | Audubon Photography Awards):

Гусь. Красиво летает. (Фото Danny Hancock | Audubon Photography Awards):

Калифорнийский воробьиный сыч. В отличие от многих родственных видов, которые охотятся ночью или в сумерки, полагаясь на слух или ночное зрение, калифорнийский сыч охотится днём и полагается в основном на своё зрение. Ещё одно отличие этого сыча от других сов — его шумный полёт. (Фото Mary Madden | Audubon Photography Awards):

Калифорнийский воробьиный сыч. В отличие от многих родственных видов, которые охотятся ночью или в сумерки, полагаясь на слух или ночное зрение, калифорнийский сыч охотится днём и полагается в основном на своё зрение. Ещё одно отличие этого сыча от других сов — его шумный полёт. (Фото Mary Madden | Audubon Photography Awards):

Папуанский пингвин и его птенец. После императорских и королевских пингвинов, папуанский — самый крупный пингвин. Самцы достигают веса 9 кг, а самки — 7,5 кг, рост взрослых особей — 75—90 см. (Фото Deborah Albert | Audubon Photography Awards):

Папуанский пингвин и его птенец. После императорских и королевских пингвинов, папуанский — самый крупный пингвин. Самцы достигают веса 9 кг, а самки — 7,5 кг, рост взрослых особей — 75—90 см. (Фото Deborah Albert | Audubon Photography Awards):
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