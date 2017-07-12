Удивительные фото птиц с конкурса Audubon Photography Awards 2017

Бородатая неясыть. Длина тела птицы достигает 80 см, размах крыльев — 1,5 м. Обитает в таёжной зоне, иногда в горных лесах. (Фото Steve Mattheis | Audubon Photography Awards):
Ошейниковая чернеть. Маленькая североамериканская птица из семейства утиных. (Фото Chris Hartzell | Audubon Photography Awards):
Гусь. Красиво летает. (Фото Danny Hancock | Audubon Photography Awards):
Калифорнийский воробьиный сыч. В отличие от многих родственных видов, которые охотятся ночью или в сумерки, полагаясь на слух или ночное зрение, калифорнийский сыч охотится днём и полагается в основном на своё зрение. Ещё одно отличие этого сыча от других сов — его шумный полёт. (Фото Mary Madden | Audubon Photography Awards):
Папуанский пингвин и его птенец. После императорских и королевских пингвинов, папуанский — самый крупный пингвин. Самцы достигают веса 9 кг, а самки — 7,5 кг, рост взрослых особей — 75—90 см. (Фото Deborah Albert | Audubon Photography Awards):