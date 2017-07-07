 
TOP 10

1 Эксперты объяснили, как в кровь "пьяного мальчика" мог попасть алкоголь

2 Трамп оконфузился в первый же день саммита G20 (ВИДЕО)

3 Мега-взрыв электроподстанции в Томске попал на ВИДЕО

4 "Тебе, Женя, надо просто на бутылку": Наталья Штурм обвинила Евгения Осина в обмане

5 Гражданская жена Олега Яковлева рассказала о его болезни и смерти (ФОТО)

6 Россиянин заявил, что обнаружил пропавший малайзийский Boeing MH-370 (ФОТО)

7 Эксперты: рубль ждет "идеальный шторм"

8 Поклонская обнародовала ВИДЕО с "мерзкими подробностями" в карьере главного актера "Матильды"

9 В Перми робот спас девочку, залезшую на стеллаж (ВИДЕО)

10 Известный адвокат Сергей Жорин женился на "Мисс Кувалде" (ФОТО)

Новости наших партнеров

Тайна, покрытая мраком: 15 загадочных исчезновений самолетов

06.07.2017 21:36
Рейтинг 9.8

Авиакатастрофы, увы, не редкость - по ошибке ли пилота, из-за погодных ли условий или из-за технической неисправности, но самолет может потерпеть крушение. Обычно пилот успевает сообщить авиадиспетчеру о проблеме или отправить сигнал SOS, но в истории были случаи, когда связь с воздушным судном обрывалась по непонятной причине. А иногда и никаких следов крушения потом нельзя было найти...

Звено 19, пропавшее с радаров
5 декабря 1945 года пять американских морских бомбардировщиков-торпедоносцев Avenger, составлявших Звено 19, отправились в учебно-тренировочный полет. Им предстояло пролететь район Бермудского треугольника. Командир звена Чарльз Тейлор успел сообщить по радиосвязи о том, что аэронавигационные приборы пришли в неисправность и все пять самолетов летят в неправильном направлении. Затем начался шторм - и радиосвязь пропала. Пять самолетов пропали тоже, равно как и отправленный на их поиски спасательный гидросамолет .

Звено 19, пропавшее с радаров 5 декабря 1945 года пять американских морских бомбардировщиков-торпедоносцев Avenger, составлявших Звено 19, отправились в учебно-тренировочный полет. Им предстояло пролететь район Бермудского треугольника. Командир звена Чарльз Тейлор успел сообщить по радиосвязи о том, что аэронавигационные приборы пришли в неисправность и все пять самолетов летят в неправильном направлении. Затем начался шторм - и радиосвязь пропала. Пять самолетов пропали тоже, равно как и отправленный на их поиски спасательный гидросамолет .

Пилот самолета Star Ariel не подавал признаков беспокойства, но так и не добрался до места назначения
В 1949 году пассажирский самолет Avro Tudor Mark IV, известный под названием Star Ariel, совершал перелет из Киндли Филд на Бермудах до Кингстона на Ямайке. На борту находились семь членов экипажа и 13 пассажиров, а погода в тот день стояла прекрасная. Капитан воздушного судна Джон МакПи дважды выходил на связь с аэропортом Кингстона, и оба его сообщения были совершенно обычными, то есть ничто не предвещало проблем. Однако самолет до Кингстона так и не долетел и на его поиски были отправлены десятки кораблей и самолетов. Но найти ничего не смогли.

Пилот самолета Star Ariel не подавал признаков беспокойства, но так и не добрался до места назначенияВ 1949 году пассажирский самолет Avro Tudor Mark IV, известный под названием Star Ariel, совершал перелет из Киндли Филд на Бермудах до Кингстона на Ямайке. На борту находились семь членов экипажа и 13 пассажиров, а погода в тот день стояла прекрасная. Капитан воздушного судна Джон МакПи дважды выходил на связь с аэропортом Кингстона, и оба его сообщения были совершенно обычными, то есть ничто не предвещало проблем. Однако самолет до Кингстона так и не долетел и на его поиски были отправлены десятки кораблей и самолетов. Но найти ничего не смогли.

Рейс 370 Malaysia Airlines с 239 людьми на борту
Самолет совершал международный перелет из Малайзии в Китай 8 марта 2014 года. Примерно через час после взлета он выходил на связь с авиадиспетчерской службой - в этот момент самолет летел над Южно-Китайским морем. Больше он на связь не выходил, а вскоре исчез с экранов радаров. Но его засек военный радар - и, судя по всему, самолет начал отклоняться от запланированного курса. В итоге и с этого радара он исчез. 12 членов экипажа и 227 пассажиров признаны погибшими в результате несчастного случая, но фактические причины этого несчастного случая не известны.

Рейс 370 Malaysia Airlines с 239 людьми на борту Самолет совершал международный перелет из Малайзии в Китай 8 марта 2014 года. Примерно через час после взлета он выходил на связь с авиадиспетчерской службой - в этот момент самолет летел над Южно-Китайским морем. Больше он на связь не выходил, а вскоре исчез с экранов радаров. Но его засек военный радар - и, судя по всему, самолет начал отклоняться от запланированного курса. В итоге и с этого радара он исчез. 12 членов экипажа и 227 пассажиров признаны погибшими в результате несчастного случая, но фактические причины этого несчастного случая не известны.

Рейс 7 Pan Am - в океане найдены обломки самолета и тела пассажиров, отравленных угарным газом
В 1957 году Рейс 7 Pan Am был всемирно известен благодаря своим международным и чрезвычайно роскошным перелетам. На одном из таких перелетов - от Калифорнии до Гавайев - самолет Boeing Stratocruiser бесследно исчез. Немедленно были созданы поисковые команды и в течение пяти дней они работали на износ. Наконец, было найдено место крушения. Почему-то оно произошло на значительном расстоянии от проложенного курса. Кроме того, когда провели вскрытие найденных тел, то выяснилось, что люди отравились угарным газом. Были предположения о том, что эта катастрофа - страховое мошенничество.

Рейс 7 Pan Am - в океане найдены обломки самолета и тела пассажиров, отравленных угарным газомВ 1957 году Рейс 7 Pan Am был всемирно известен благодаря своим международным и чрезвычайно роскошным перелетам. На одном из таких перелетов - от Калифорнии до Гавайев - самолет Boeing Stratocruiser бесследно исчез. Немедленно были созданы поисковые команды и в течение пяти дней они работали на износ. Наконец, было найдено место крушения. Почему-то оно произошло на значительном расстоянии от проложенного курса. Кроме того, когда провели вскрытие найденных тел, то выяснилось, что люди отравились угарным газом. Были предположения о том, что эта катастрофа - страховое мошенничество.

Star Dust и его последнее загадочное сообщение
Транспортный самолет Star Dust компании British South American Airways вылетел из Буэнос-Айреса 2 августа 1947 года в 13:46. Полет проходил без осложнений и в 17:41 диспетчер аэропорта в Сантьяго получил сообщение (переданное азбукой Морзе) о том, что самолет прибудет в 17:45. В этом сообщение была только одна странность: последнее слово STENDEC, которое никто не понял и не смог расшифровать. В обозначенное время самолет в аэропорту не приземлился, а многодневные поиски не дали никаких результатов. Лишь в 1998 году его обломки были найдены в аргентинских Андах. По всей видимости, он слишком рано начал снижение.

Star Dust и его последнее загадочное сообщениеТранспортный самолет Star Dust компании British South American Airways вылетел из Буэнос-Айреса 2 августа 1947 года в 13:46. Полет проходил без осложнений и в 17:41 диспетчер аэропорта в Сантьяго получил сообщение (переданное азбукой Морзе) о том, что самолет прибудет в 17:45. В этом сообщение была только одна странность: последнее слово STENDEC, которое никто не понял и не смог расшифровать. В обозначенное время самолет в аэропорту не приземлился, а многодневные поиски не дали никаких результатов. Лишь в 1998 году его обломки были найдены в аргентинских Андах. По всей видимости, он слишком рано начал снижение.
1-56-1011-15далее
Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга