Тайна, покрытая мраком: 15 загадочных исчезновений самолетов Рейтинг 9.8 Авиакатастрофы, увы, не редкость - по ошибке ли пилота, из-за погодных ли условий или из-за технической неисправности, но самолет может потерпеть крушение. Обычно пилот успевает сообщить авиадиспетчеру о проблеме или отправить сигнал SOS, но в истории были случаи, когда связь с воздушным судном обрывалась по непонятной причине. А иногда и никаких следов крушения потом нельзя было найти... Звено 19, пропавшее с радаров

5 декабря 1945 года пять американских морских бомбардировщиков-торпедоносцев Avenger, составлявших Звено 19, отправились в учебно-тренировочный полет. Им предстояло пролететь район Бермудского треугольника. Командир звена Чарльз Тейлор успел сообщить по радиосвязи о том, что аэронавигационные приборы пришли в неисправность и все пять самолетов летят в неправильном направлении. Затем начался шторм - и радиосвязь пропала. Пять самолетов пропали тоже, равно как и отправленный на их поиски спасательный гидросамолет . Пилот самолета Star Ariel не подавал признаков беспокойства, но так и не добрался до места назначения

В 1949 году пассажирский самолет Avro Tudor Mark IV, известный под названием Star Ariel, совершал перелет из Киндли Филд на Бермудах до Кингстона на Ямайке. На борту находились семь членов экипажа и 13 пассажиров, а погода в тот день стояла прекрасная. Капитан воздушного судна Джон МакПи дважды выходил на связь с аэропортом Кингстона, и оба его сообщения были совершенно обычными, то есть ничто не предвещало проблем. Однако самолет до Кингстона так и не долетел и на его поиски были отправлены десятки кораблей и самолетов. Но найти ничего не смогли. Рейс 370 Malaysia Airlines с 239 людьми на борту

Самолет совершал международный перелет из Малайзии в Китай 8 марта 2014 года. Примерно через час после взлета он выходил на связь с авиадиспетчерской службой - в этот момент самолет летел над Южно-Китайским морем. Больше он на связь не выходил, а вскоре исчез с экранов радаров. Но его засек военный радар - и, судя по всему, самолет начал отклоняться от запланированного курса. В итоге и с этого радара он исчез. 12 членов экипажа и 227 пассажиров признаны погибшими в результате несчастного случая, но фактические причины этого несчастного случая не известны. Рейс 7 Pan Am - в океане найдены обломки самолета и тела пассажиров, отравленных угарным газом

В 1957 году Рейс 7 Pan Am был всемирно известен благодаря своим международным и чрезвычайно роскошным перелетам. На одном из таких перелетов - от Калифорнии до Гавайев - самолет Boeing Stratocruiser бесследно исчез. Немедленно были созданы поисковые команды и в течение пяти дней они работали на износ. Наконец, было найдено место крушения. Почему-то оно произошло на значительном расстоянии от проложенного курса. Кроме того, когда провели вскрытие найденных тел, то выяснилось, что люди отравились угарным газом. Были предположения о том, что эта катастрофа - страховое мошенничество. Star Dust и его последнее загадочное сообщение

Транспортный самолет Star Dust компании British South American Airways вылетел из Буэнос-Айреса 2 августа 1947 года в 13:46. Полет проходил без осложнений и в 17:41 диспетчер аэропорта в Сантьяго получил сообщение (переданное азбукой Морзе) о том, что самолет прибудет в 17:45. В этом сообщение была только одна странность: последнее слово STENDEC, которое никто не понял и не смог расшифровать. В обозначенное время самолет в аэропорту не приземлился, а многодневные поиски не дали никаких результатов. Лишь в 1998 году его обломки были найдены в аргентинских Андах. По всей видимости, он слишком рано начал снижение. 1-56-1011-15далее Твитнуть Новости наших партнеров