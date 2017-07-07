Стремительно похудевшие звезды, ставшие объектом для слухов Рейтинг 9.9 На днях в СМИ появилась новость о том, на сколько похудел супруг Лизы Боярской. Недавно мужчина появился на премьере полнометражной картины "Анна Каренина. История Вронского" и поклонники его не узнали. О том, кто из знаменитостей «взял себя в руки» и избавился от лишних килограммов, а кто даже переборщил с похудением - в нашем репортаже. Кристина Агилера

Для Кристины Агилеры борьба с лишним весом — дело обычное. Недавно певица взяла себя в руки и в очередной раз победила в «священной войне» с лишними килограммами. На этот раз победа серьезная — минус 38 кг. Посмотрим, как долго у Кристины получится держать вес под контролем. Полина Гагарина

От Полины всегда невозможно было оторвать глаз, но нет предела совершенству. Когда певица похудела на 40 кг, то просто свела всех с ума! Полина сидела на строгой диете: три дня питалась рисом, три дня курицей и три дня – овощами. Совмещала все это с физическими нагрузками, не ела сладости и пила воду. В результате – ничего лишнего и прекрасное самочувствие! Хотя килограммы ушли за короткий срок (всего полгода), здоровье Полины в полном порядке. Келли Осборн

Келли Осборн похудела на 20 кг, после того как приняла участие в проекте «Танцы со звездами». Она перестала объедаться и начала заниматься танцами. Сейчас ведущая с телеканала Е! регулярно занимается физическими упражнениями и придерживается порционной диеты. Адель

Певица Адель похудела на 22 килограмма, превратившись из расплывшейся «пышки» в девушку с соблазнительными формами. Секрет певицы — сиртуиновая диета, в основе которой здоровые продукты, стимулирующие выработку сиртуина. К таким относятся: зеленые овощи, цитрусы, лесные ягоды, соя, оливки и оливковое масло, а еще красное вино и горький шоколад (не самая скучная диета, согласитесь). Дана Борисова

В прошлом году телеведущая за короткий срок избавилась от 30 кг, и во всех интервью рассказывала о том, как ей это удалось. Во-первых, в качестве физических нагрузок она выбрала бассейн, во-вторых, перестала есть соленое и мучное, в-третьих, решилась на уколы, которые расщепляют жир. Ну и обновленным бюстом обзавелась в качестве бонуса. Молодец, Дана! 1-56-1011-1516-2021-25далее Твитнуть Новости наших партнеров