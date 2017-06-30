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20 вирусных фото, которые оказались фейком

29.06.2017 17:00
Рейтинг 9.8

Нельзя верить всему, что видишь в интернете. Наверное, все мы уже давно усвоили этот факт. Сегодня фотошоп творит чудеса, и с его помощью можно легко создать то, чего нет на самом деле. По крайней мере в плане фотографий. Взгляните хотя бы на эти 20 снимков, которые в свое время произвели фурор в интернете, но в итоге оказались элементарной подделкой. Фотошоп, ты дьявольское орудие…

1. «В Пекине вынуждены любоваться рассветом на экране из-за ужасного смога». Хотя этот экран на площади Тяньаньмэнь действительно показывает рассвет, он лишь является частью рекламного щита и крутится круглый год, независимо от наличия смога.

1. «В Пекине вынуждены любоваться рассветом на экране из-за ужасного смога». Хотя этот экран на площади Тяньаньмэнь действительно показывает рассвет, он лишь является частью рекламного щита и крутится круглый год, независимо от наличия смога.

2. «Сирийский мальчик спит на могилах своих родителей». Это фото входило в арт-проект 25-летнего Абдулы Азиза аль-Отаиби из Саудовской Аравии. Он хотел показать, что любовь ребенка к родителям вечна. По его словам, фото не имеет никакого отношения к гуманитарному кризису в Сирии.

2. «Сирийский мальчик спит на могилах своих родителей». Это фото входило в арт-проект 25-летнего Абдулы Азиза аль-Отаиби из Саудовской Аравии. Он хотел показать, что любовь ребенка к родителям вечна. По его словам, фото не имеет никакого отношения к гуманитарному кризису в Сирии.

3. «Мужчина делает посмертные маски солдат Первой мировой войны». Да, мужчина создавал маски, но они были сделаны с солдат, которые выжили в войне, получив серьезные травмы лица.

3. «Мужчина делает посмертные маски солдат Первой мировой войны». Да, мужчина создавал маски, но они были сделаны с солдат, которые выжили в войне, получив серьезные травмы лица.

4. «Сиреневые деревья у водоема на острове Скай в Шотландии». Вообще-то этот снимок был сделан в Новой Зеландии, а затем обработан в фотошопе (оригинал справа).

4. «Сиреневые деревья у водоема на острове Скай в Шотландии». Вообще-то этот снимок был сделан в Новой Зеландии, а затем обработан в фотошопе (оригинал справа).

5. «Северное сияние на Аляске». Как видно справа, на самом деле на этом фото Туманность Ориона, «слившаяся» с горами.

5. «Северное сияние на Аляске». Как видно справа, на самом деле на этом фото Туманность Ориона, «слившаяся» с горами.
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