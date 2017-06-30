20 вирусных фото, которые оказались фейком

1. «В Пекине вынуждены любоваться рассветом на экране из-за ужасного смога».
Хотя этот экран на площади Тяньаньмэнь действительно показывает рассвет, он лишь является частью рекламного щита и крутится круглый год, независимо от наличия смога.
2. «Сирийский мальчик спит на могилах своих родителей».
Это фото входило в арт-проект 25-летнего Абдулы Азиза аль-Отаиби из Саудовской Аравии. Он хотел показать, что любовь ребенка к родителям вечна. По его словам, фото не имеет никакого отношения к гуманитарному кризису в Сирии.
3. «Мужчина делает посмертные маски солдат Первой мировой войны».
Да, мужчина создавал маски, но они были сделаны с солдат, которые выжили в войне, получив серьезные травмы лица.
4. «Сиреневые деревья у водоема на острове Скай в Шотландии».
Вообще-то этот снимок был сделан в Новой Зеландии, а затем обработан в фотошопе (оригинал справа).
5. «Северное сияние на Аляске».
Как видно справа, на самом деле на этом фото Туманность Ориона, «слившаяся» с горами.