Самые громкие секс-скандалы с участием учителей, которые произошли в 2017 году Рейтинг 9.5 2017 год не успел перевалить за свой экватор, а секс-скандалов уже хоть отбавляй. Но самое пугающее, что главными героями становились работники сферы образования. Да, вы не ослышались. Вы только посмотрите, чему сейчас учат детей современные преподаватели. 1. Амена Назам-Кхам

Эта 36-летняя дама работала учительницей в средней школе Брадфорда (Англия), пока не стало известно, что она в течение 9 месяцев спала со своим учеником! Наличие живого мужа не помешало ей общаться в Фейсбуке с 18-летним парнем на откровенные темы и отправлять свои обнажённые фото. Кроме того, она регулярно приглашала школьника в гостиницу, где они занимались любовью. 2. Жаклин Макларен

Перед вами еще одна 36-летняя учительница, но уже из Канады, а стала она известной благодаря тому, что изменяла мужу со своими учениками. Как утверждают канадские СМИ, восьмерым своим подопечным женщина отправляла свои "обнажённые" фотографии, а с тремя учениками имела сексуальную связь, причём с двумя из них — одновременно. Жаклин Макларен написала чистосердечное признание полиции, в котором созналась, что имела половые отношения с несовершеннолетними учениками уже на протяжении трех лет. Но это не помогло избежать ей наказания - экс-учительницу посадили за решетку. 3. Янина Монахова

Началось все с того, что кто-то из пользователей группы «Подслушка, школа 394» в социальной сети выложил кадры, на которых Янина была не вполне одета и вела себя довольно раскованно. Позже кадры из порнофильма были удалены. 1-56-1011-11далее Твитнуть Новости наших партнеров