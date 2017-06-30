Самые громкие секс-скандалы с участием учителей, которые произошли в 2017 году

1. Амена Назам-Кхам
Эта 36-летняя дама работала учительницей в средней школе Брадфорда (Англия), пока не стало известно, что она в течение 9 месяцев спала со своим учеником!
Наличие живого мужа не помешало ей общаться в Фейсбуке с 18-летним парнем на откровенные темы и отправлять свои обнажённые фото. Кроме того, она регулярно приглашала школьника в гостиницу, где они занимались любовью.
2. Жаклин Макларен
Перед вами еще одна 36-летняя учительница, но уже из Канады, а стала она известной благодаря тому, что изменяла мужу со своими учениками. Как утверждают канадские СМИ, восьмерым своим подопечным женщина отправляла свои "обнажённые" фотографии, а с тремя учениками имела сексуальную связь, причём с двумя из них — одновременно.
Жаклин Макларен написала чистосердечное признание полиции, в котором созналась, что имела половые отношения с несовершеннолетними учениками уже на протяжении трех лет. Но это не помогло избежать ей наказания - экс-учительницу посадили за решетку.
3. Янина Монахова
Началось все с того, что кто-то из пользователей группы «Подслушка, школа 394» в социальной сети выложил кадры, на которых Янина была не вполне одета и вела себя довольно раскованно.
Позже кадры из порнофильма были удалены.