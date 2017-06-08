10 знаменитостей, которые обожают странные и нелепые причёски Рейтинг 9.6 Звёзды сами себе на уме и благодаря своей известности и любви поклонников могут позволить себе немного больше чем простые смертные. Они часто шокируют публику откровенными и вычурными нарядами или, к примеру, причёсками которые едва ли мог бы себе позволить среднестатистические люди. Есть звезды, которые предпочитают элегантные прически, а есть те, которые попали в нашу подборку. Лена Ленина

Писательница и бизнесвумен Лена Ленина знает, как привлечь к себе внимание. Экстравагантные прически знаменитости становятся предметом для обсуждения практически после каждого ее выхода в свет. Помните «сердце» из волос? А пучок-торпеду? Но все это детские шалости по сравнению с люстрой на голове. Да-да, Лена Ленина вплела в свои белокурые локоны настоящую люстру, закрепив ее сложными переплетениями прядей волос. Елка

В начале карьеры певица Елка любила удивлять поклонников оригинальными прическами: то макушку сбреет, то в синий покрасится, то начес безумный сделает. В последнее время мы привыкли видеть Елку с массивным пучком на макушке. Интересно, это свои волосы? Или певица использует специальный шиньон для создания такого объема? Кристина Агилера

Среди голливудских звезд настоящим чемпионом по ужасным прическам является Кристина Агилера. То дреды, то афрокосички, уложенные под «змеиное гнездо», а то и вовсе безумный начес в стиле «взрыв на макаронной фабрике». Келли Осборн

Келли Осборн славится своей любовью к необычным прическам. Яркие цветные окрашивания, безумные стрижки, выбритые виски, объемные парики… Но все это меркнет рядом с прической, которую создала для девушки ее подруга, по совместительству парикмахер Фрэнки Эрнандес пару лет назад: она заплела Келли много мелких косичек,которые закрепила с помощью обыкновенных английских булавок. Леди Гага

Леди Гага — настоящая королева эпатажа! Объемные парики, безумные маски, «мясной костюм»… От этой девушки можно ждать чего угодно! Выделить «самую-самую» из причесок Леди Гаги сложно. Они все одинаково прекрасны! 1-56-10далее Твитнуть Новости наших партнеров Нативная реклама ADWILE Новости СМИ2 новости Загрузка... Загрузка...