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10 археологических находок, противоречащих здравому смыслу

07.06.2017 17:48
Рейтинг 8.9

От древних картин, изображающих людей верхом на динозавре, вплоть до ядерного оружия доисторического периода – все это и является странными археологическими находками, которые абсолютно противоречат и логике, и здравому смыслу. Эти вещи настолько загадочны и неуместны, что они не могут быть реальными. Но они существуют!

1. Камни Ики
Камни Ики доколумбового периода – это самый страшный кошмар археолога. Они будоражат научное сообщество с тех пор, как их откопали в Перу в середине 20 века. Это изумительный калейдоскоп динозавров, сосуществующих с людьми и современными технологиями. Может быть мы «проглядели» десятки миллионов лет человеческой истории? Почему на этих камнях изображены сложные операции и даже люди, смотрящие в телескоп?

1. Камни Ики Камни Ики доколумбового периода – это самый страшный кошмар археолога. Они будоражат научное сообщество с тех пор, как их откопали в Перу в середине 20 века. Это изумительный калейдоскоп динозавров, сосуществующих с людьми и современными технологиями. Может быть мы «проглядели» десятки миллионов лет человеческой истории? Почему на этих камнях изображены сложные операции и даже люди, смотрящие в телескоп?

2. Сферы из Клерксдорпа
Эти сферы, найденные в ЮАР, возвращают нас на 3 миллиарда лет назад в прошлое, в то время, когда Земля едва остыла, чтобы стать скалистой планетой. Вряд ли природа смогла создать такие ровные линии и четкие узоры. Остается только озадаченно размышлять. Возможно, это был какой-то мастер-класс по керамике, организованный на Земле межгалактическими путешественниками?

2. Сферы из Клерксдорпа Эти сферы, найденные в ЮАР, возвращают нас на 3 миллиарда лет назад в прошлое, в то время, когда Земля едва остыла, чтобы стать скалистой планетой. Вряд ли природа смогла создать такие ровные линии и четкие узоры. Остается только озадаченно размышлять. Возможно, это был какой-то мастер-класс по керамике, организованный на Земле межгалактическими путешественниками?

3. Радиоактивные скелеты из Индии
Обнаружение древних радиоактивных скелетов ставит в тупик. Кстати, старинные индийские хроники рассказывают о катастрофе, уничтожившей миллионы людей. Но ответа на эту загадку нет. Кто поддерживал древние междоусобицы между городами-государствами тысячи лет назад? В хрониках упоминаются небесные колесницы и смертельное оружие, но совсем не понятно, кто ими управлял. Были ли они богами или инопланетянами? Тем не менее, на найденных скелетах остались радиоактивные частицы.

3. Радиоактивные скелеты из Индии Обнаружение древних радиоактивных скелетов ставит в тупик. Кстати, старинные индийские хроники рассказывают о катастрофе, уничтожившей миллионы людей. Но ответа на эту загадку нет. Кто поддерживал древние междоусобицы между городами-государствами тысячи лет назад? В хрониках упоминаются небесные колесницы и смертельное оружие, но совсем не понятно, кто ими управлял. Были ли они богами или инопланетянами? Тем не менее, на найденных скелетах остались радиоактивные частицы.

4. Лондонский молоток
Из-за лондонского молотка можно начинать переписывать заново книги по геологии. Что делал молоток в скальных образованиях возрастом в 400 миллионов лет? Кстати, молоток был найден не в Англии, а в штате Техас возле небольшого поселения Лондон. Можно, конечно, предположить, что это мистификация, но геологи подтвердили возраст скальной породы, в которой «застрял» молоток.

4. Лондонский молоток Из-за лондонского молотка можно начинать переписывать заново книги по геологии. Что делал молоток в скальных образованиях возрастом в 400 миллионов лет? Кстати, молоток был найден не в Англии, а в штате Техас возле небольшого поселения Лондон. Можно, конечно, предположить, что это мистификация, но геологи подтвердили возраст скальной породы, в которой «застрял» молоток.

5. Доисторические черепа с пулевыми отверстиями
По идее, у доисторических охотников не было ничего, кроме палок и камней. Тем не менее, археологи обнаружили странные артефакты – черепа людей и животных с идеально круглыми отверстиями.

5. Доисторические черепа с пулевыми отверстиями По идее, у доисторических охотников не было ничего, кроме палок и камней. Тем не менее, археологи обнаружили странные артефакты – черепа людей и животных с идеально круглыми отверстиями.
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