10 археологических находок, противоречащих здравому смыслу Рейтинг 8.9 От древних картин, изображающих людей верхом на динозавре, вплоть до ядерного оружия доисторического периода – все это и является странными археологическими находками, которые абсолютно противоречат и логике, и здравому смыслу. Эти вещи настолько загадочны и неуместны, что они не могут быть реальными. Но они существуют! 1. Камни Ики

Камни Ики доколумбового периода – это самый страшный кошмар археолога. Они будоражат научное сообщество с тех пор, как их откопали в Перу в середине 20 века. Это изумительный калейдоскоп динозавров, сосуществующих с людьми и современными технологиями. Может быть мы «проглядели» десятки миллионов лет человеческой истории? Почему на этих камнях изображены сложные операции и даже люди, смотрящие в телескоп? 2. Сферы из Клерксдорпа

Эти сферы, найденные в ЮАР, возвращают нас на 3 миллиарда лет назад в прошлое, в то время, когда Земля едва остыла, чтобы стать скалистой планетой. Вряд ли природа смогла создать такие ровные линии и четкие узоры. Остается только озадаченно размышлять. Возможно, это был какой-то мастер-класс по керамике, организованный на Земле межгалактическими путешественниками? 3. Радиоактивные скелеты из Индии

Обнаружение древних радиоактивных скелетов ставит в тупик. Кстати, старинные индийские хроники рассказывают о катастрофе, уничтожившей миллионы людей. Но ответа на эту загадку нет. Кто поддерживал древние междоусобицы между городами-государствами тысячи лет назад? В хрониках упоминаются небесные колесницы и смертельное оружие, но совсем не понятно, кто ими управлял. Были ли они богами или инопланетянами? Тем не менее, на найденных скелетах остались радиоактивные частицы. 4. Лондонский молоток

Из-за лондонского молотка можно начинать переписывать заново книги по геологии. Что делал молоток в скальных образованиях возрастом в 400 миллионов лет? Кстати, молоток был найден не в Англии, а в штате Техас возле небольшого поселения Лондон. Можно, конечно, предположить, что это мистификация, но геологи подтвердили возраст скальной породы, в которой «застрял» молоток. 5. Доисторические черепа с пулевыми отверстиями

По идее, у доисторических охотников не было ничего, кроме палок и камней. Тем не менее, археологи обнаружили странные артефакты – черепа людей и животных с идеально круглыми отверстиями. 1-56-1011-11далее Твитнуть Новости наших партнеров