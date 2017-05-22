Оружие, названное именем своего изобретателя Рейтинг 9.5 Мы представляем вам список изобретателей, чьё имя носит оружие. 1. Сильвестр Крнка

Изобретатель винтовки, которая изменила XIX век, имел странную для нашего уха фамилию — Крнка. Чех Сильвестр Крнка придумал однозарядную винтовку в 1849 году, а в 1850-м его оружие испытали, похвалили, но на вооружение не приняли. Тогда считалось, что такое оружие непригодно для военного использования. Но с 1860-х ситуация изменилась. Поменялась тактика — солдатам пришлось стать более самостоятельными, проявлять ловкость и обладать способностью принимать быстрые решения. 2. Винтовка Крнка

Рассеянная цепь самостоятельных стрелков, естественно, уже не могла удовлетвориться старыми ружьями с гладким стволом, которые необходимо после каждого выстрела заряжать спереди. Солдаты, прежде всего, нуждались в безотказных ружьях, которые можно заряжать с казенной части и в любой позиции.И уже в 1869-м году русский царь решил включить ружье Крнки в экипировку русского войска. Возможно, как раз по этой причине до сих пор некоторые считают Крнку русским. Несмотря на то, что сразу после России на изобретение Крнки обратили внимание другие страны. 3. Ричард Гатлинг

Американец Ричард Гатлинг стал изобретателем самого мощного пулемета, предки которого до сих пор фигурируют в голливудских фильмах. В армии США используют «внука» Гатлинга — шестиствольный Миниган. Гатлинг, который за свою жизнь получил множество патентов, а самым первым изобретением которого была сеялка, прославился тем, что создал один из первых настоящих образцов пулемета, который делал более чем 700 выстрелов в минуту. Но сам Гатлинг называл свое изобретение картечницей, а приводился в действие пулемет мускульной силой — боец вращал рукоятку, разгоняя стволы до нужных скоростей. 4.Пулемет Гатлинга

Кроме того, пулемет был оснащен гравитационной системой подачи боеприпасов из магазина, которая обеспечивает автоматическую зарядку и выстрел каждого ствола при повороте блока. После своего первого непродолжительного появления в Американской Гражданской Войне, пулемет Гатлинга оказался куда более эффективным в Испано-Американской Войне, в свою же очередь британцы использовали его смертоносную силу в колониальных войнах против Зулусов в Южной Африке и Махдистов в Судане. 5. «Миротворец» Кольт

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