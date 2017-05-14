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Лох-несское чудовище: ничего кроме фактов и фото

14.05.2017 19:43
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Совсем недавно в СМИ появилась новость о том, что а шотландском озере Лох-Несс опять заметили таинственного монстра, который не дает покоя исследователям уже много десятилетий.

Таинственное чудовище запечатлел утром 7 мая турист из Уэльса Роб Джонс. Кадры были сделаны с высокого берега озера. На них можно рассмотреть существо с длинной шеей, плывущее по озеру навстречу прогулочному катеру. В прошлом году Лох-Несское чудовище было зафиксировано камерами в рекордном для XXI века количестве — десять раз. Это связывается с широким распространением смартфонов и веб-камер. Всего в архивах Кэмпбелла, который ведет запись появлений Несси с 1996 года, зафиксировано 1082 случая ее появления.

Таинственное чудовище запечатлел утром 7 мая турист из Уэльса Роб Джонс. Кадры были сделаны с высокого берега озера. На них можно рассмотреть существо с длинной шеей, плывущее по озеру навстречу прогулочному катеру. В прошлом году Лох-Несское чудовище было зафиксировано камерами в рекордном для XXI века количестве — десять раз. Это связывается с широким распространением смартфонов и веб-камер. Всего в архивах Кэмпбелла, который ведет запись появлений Несси с 1996 года, зафиксировано 1082 случая ее появления.

Весной 1933 года газета «Инвернесс курьер» впервые опубликовала подробный рассказ о наблюдении неизвестного существа в озере Лох-Несс супружеской четой Маккей, приведенный инспектором Управления водного и лесного хозяйства Алексом Кэмпбеллом.

Весной 1933 года газета «Инвернесс курьер» впервые опубликовала подробный рассказ о наблюдении неизвестного существа в озере Лох-Несс супружеской четой Маккей, приведенный инспектором Управления водного и лесного хозяйства Алексом Кэмпбеллом.

Маккеи возвращались из Инвернесса вдоль северного берега озера, когда внезапно миссис Маккей увидела:
"Огромное темное тело, то поднимающееся то исчезающее в воде. Когда испуг прошел, она рассмотрела два черных горба, рассекающих поверхность озера. Внезапно они с сильным всплеском исчезли в глубине."

Маккеи возвращались из Инвернесса вдоль северного берега озера, когда внезапно миссис Маккей увидела: "Огромное темное тело, то поднимающееся то исчезающее в воде. Когда испуг прошел, она рассмотрела два черных горба, рассекающих поверхность озера. Внезапно они с сильным всплеском исчезли в глубине."

Статья с показаниями Маккеев произвела настоящую сенсацию, и вызвала настоящее паломничество любопытных к озеру. Летом того же года северный берег Лох-Несса был значительно благоустроен - тогда была заасфальтирована дорога А82 Инвернесс-Форт Огастес, вырублен и прорежен бурелом и кустарники, росшие на кромке берега. Неожиданный читательский отклик, который вызвало сообщение о чудовище был во многом связан с тем, что читатели устали от невеселых экономических и политических новостей.

Статья с показаниями Маккеев произвела настоящую сенсацию, и вызвала настоящее паломничество любопытных к озеру. Летом того же года северный берег Лох-Несса был значительно благоустроен - тогда была заасфальтирована дорога А82 Инвернесс-Форт Огастес, вырублен и прорежен бурелом и кустарники, росшие на кромке берега. Неожиданный читательский отклик, который вызвало сообщение о чудовище был во многом связан с тем, что читатели устали от невеселых экономических и политических новостей.

12 ноября 1933 года некий Хью Грей сделал первую известную фотографию чудовища - чрезвычайно низкого качества размытое изображение некой S-образной фигуры. 6 декабря фото появилось на первой странице газеты "Дэйли Скетч".

12 ноября 1933 года некий Хью Грей сделал первую известную фотографию чудовища - чрезвычайно низкого качества размытое изображение некой S-образной фигуры. 6 декабря фото появилось на первой странице газеты "Дэйли Скетч".
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