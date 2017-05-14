Лох-несское чудовище: ничего кроме фактов и фото Рейтинг 9.1 Совсем недавно в СМИ появилась новость о том, что а шотландском озере Лох-Несс опять заметили таинственного монстра, который не дает покоя исследователям уже много десятилетий. Таинственное чудовище запечатлел утром 7 мая турист из Уэльса Роб Джонс. Кадры были сделаны с высокого берега озера. На них можно рассмотреть существо с длинной шеей, плывущее по озеру навстречу прогулочному катеру. В прошлом году Лох-Несское чудовище было зафиксировано камерами в рекордном для XXI века количестве — десять раз. Это связывается с широким распространением смартфонов и веб-камер. Всего в архивах Кэмпбелла, который ведет запись появлений Несси с 1996 года, зафиксировано 1082 случая ее появления. Весной 1933 года газета «Инвернесс курьер» впервые опубликовала подробный рассказ о наблюдении неизвестного существа в озере Лох-Несс супружеской четой Маккей, приведенный инспектором Управления водного и лесного хозяйства Алексом Кэмпбеллом. Маккеи возвращались из Инвернесса вдоль северного берега озера, когда внезапно миссис Маккей увидела:

"Огромное темное тело, то поднимающееся то исчезающее в воде. Когда испуг прошел, она рассмотрела два черных горба, рассекающих поверхность озера. Внезапно они с сильным всплеском исчезли в глубине." Статья с показаниями Маккеев произвела настоящую сенсацию, и вызвала настоящее паломничество любопытных к озеру. Летом того же года северный берег Лох-Несса был значительно благоустроен - тогда была заасфальтирована дорога А82 Инвернесс-Форт Огастес, вырублен и прорежен бурелом и кустарники, росшие на кромке берега. Неожиданный читательский отклик, который вызвало сообщение о чудовище был во многом связан с тем, что читатели устали от невеселых экономических и политических новостей. 12 ноября 1933 года некий Хью Грей сделал первую известную фотографию чудовища - чрезвычайно низкого качества размытое изображение некой S-образной фигуры. 6 декабря фото появилось на первой странице газеты "Дэйли Скетч". 1-56-1011-1516-2021-23далее Твитнуть Новости наших партнеров