11 американских горок, попавших в Книгу рекордов Гиннеса Рейтинг 9.5 В мире построено уже так много американских горок, что каждый новый аттракцион просто обязан заявить о себе особенным образом и поднимать планку все выше и выше, удивляя посетителей еще более искусными техническими приемами и помогая им достигнуть еще большей остроты эмоций. 1. Самые высокие в мире американские горки (заодно с самой длиной фазой падения)

Парк развлечений Six Flags Great Adventure в городе Джексон, штат Нью-Джерси (Jackson, New Jersey) имеет полное право гордиться своими американскими горками. Аттракцион Kingda Ka – уже почти 12 лет самый высокий в мире (140 метров). Длина маршрута поездки – 950 метров, а свободное падение осуществляется на протяжении целых 127 метров. И если всех этих цифр вам недостаточно, то знайте, что Kingda Ka заодно находится на втором месте среди горок по скоростному спуску, не сильно уступая лидеру, скорость которого составляет 205 километров в час. 2. Самые высокие в мире деревянные американские горки

Не так-то просто сделать деревянные горки такими же высокими, как аттракционы, построенные из стали, но это не значит, что среди первых не осталось впечатляющих экземпляров. Например, пока еще современный рекордсмен – деревянные горки Colossos из Heide Park, Зольтау, Нижняя Саксония, Германия (Soltau, Lower Saxony, Germany). Общая длина этой горки составляет 1 343 метра, но рекорд состоит не в этом. Высота Colossos – 60 метров, и это достойное достижение для деревянного каркаса. К тому же, это один из четырех аттракционов в мире, изготовленный с помощью лазерной обработки для достижения максимальной точности исполнения составных частей конструкции. Именно поэтому эти горки такие прочные и попадают в число мировых рекордсменов. 3. Самые длинные в мире стальные американские горки

Когда в японском парке развлечений Nagashima Spa Land был запущен легендарный аттракцион Steel Dragon 2000, он почти сразу же стал мировым рекордсменом. У этих американских горок самые длинные в мире рельсы, и вся конструкция необычайно высокая (97 метров). Steel Dragon 2000 держался в топе по высоте, пока с пьедестала его не подвинул Kingda Ka из Нью-Джерси. Но один рекорд у японцев все еще есть и вполне заслуженно – трек «Стального дракона» насчитывает целых 2478 метров в длину. Еще одна внушительная цифра – 52 миллиона долларов. Именно такую сумму выложили создатели этой горки, отнесшись ко всем мерам безопасности крайне серьезно, принимая во внимание частые для этой страны землетрясения. Вдобавок, Steel Dragon 2000 – шестой в мире аттракцион по скорости спуска. 4. Самые длинные деревянные американские горки в мире

Американские горки Beast с острова Кингс (Kings) растянулись в длину на целых 2 243 метра, что делает их самыми длинными деревянными горками в мире. Этот аттракцион обладает своим почетным титулом с 1979 года, когда его впервые запустили в эксплуатацию, и с тех пор он радует посетителей на протяжении 4 незабываемых минут езды. Это довольно приличные цифры для почти любого аттракциона, а ведь Beast – далеко не самая современная из ныне действующих увеселительных конструкций. Еще немного цифр: высота – 34 метра, максимальная фаза падения – 43 метра, максимальная скорость – 104,25 километров в час. 5. Самый скоростной аттракцион в мире

Нет ничего удивительного в том, что у многих из нас скорость ассоциируется с Ferrari. По этой же причине владельцы дубайского парка развлечений использовали знаменитый бренд итальянского производителя спортивных автомобилей, чтобы привлечь как можно больше посетителей. Ferrari World Abu Dhabi – парк аттракционов, который полностью оправдывает свое название. Взять хотя бы американские горки Formula Rossa, на которых вагонетка развивает просто потрясающую скорость – 241 километр в час! Такая скорость достигается благодаря гидравлической системе запуска, которая с места разгоняет состав до 60 километров в час всего за 2 секунды. Максимальную скорость пассажиры аттракциона могут ощутить уже через 5 секунд поездки, и это означает, что в течение сеанса вас ждут перегрузки от 1,7 g до 4,8 g. Для справки, 1 g можно приравнять по ощущениям к состоянию покоя в привычных гравитационных условиях (стоя на земле), а от 4 g и выше – это уже ближе к ощущениям спортивного летчика во время выполнения фигур высшего пилотажа. 1-56-1011-11далее Твитнуть Новости наших партнеров