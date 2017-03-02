Гениальные изобретения дилетантов Рейтинг 9.2 Актриса, впервые имитировавшая оргазм в кино, придумала систему управления ракетами, а закупщик хлопка — лейкопластырь. Самые удивительные (и полезные!) изобретения, сделанные непрофессионалами, — в нашем материале. Система управления торпедами: актриса Хеди Ламарр

История австрийско-американской актрисы Хеди Ламарр — яркий пример такого изобретательства. Красивая женщина с бровями-ниточками прославилась не только тем, что первой в кино изобразила сцену оргазма (фильм «Экстаз», реж. Густав Махаты, 1933), но еще и тем, что придумала систему дистанционного управления торпедами. Базовые знания о том, что такое вообще торпеды и как они функционируют, невольно дал ей ее муж Фриц Мандл — оружейный фабрикант, бывший на короткой ноге с Гитлером и Муссолини. Озарение пришло во время игры на фортепиано в четыре руки. Наблюдая за тем, как синхронно движутся по клавишам руки, перескакивая с октавы на октаву, Хеди поняла, что этот же принцип подходит и к торпедам Фриц гордился женой и брал ее на все приемы, в том числе на военные совещания, где обсуждались системы вооружения нацистов. Сбежав от мужа в Америку накануне Второй мировой, Хеди решила изобрести радиоуправляемую торпеду, которую нельзя перехватить. Озарение пришло во время игры на фортепиано в четыре руки. Наблюдая за тем, как синхронно движутся по клавишам руки, перескакивая с октавы на октаву, Хеди поняла, что этот же принцип подходит и к торпедам. Достаточно использовать при передаче сигнала код, который будет менять частоту, как бы «прыгая» по радиоэфиру. И синхронизировать передатчик и приемник. Изобретение Ламарр легло в основу современных GPS, Wi-Fi и Bluetooth. Циркулярная пила: ткачиха Табита Бэббит

Многие изобретения появились на свет из-за желания облегчить жизнь себе и другим. Так обстояло дело и с циркулярной пилой. Ткачиха и член протестантской религиозной общины шейкеров Табита Бэббит как-то (дело было еще в начале XIX века!) наблюдала за работой двух мужчин, распиливающих бревно обычной пилой. Она была очень внимательной к мелочам и заметила, что собственно распиливание случается тогда, когда пила двигается в одну сторону. Обратное движение — трата сил вхолостую. Желая помочь членам своей общины, она придумала пилу, которая пилила бы беспрерывно. Первая циркулярная пила представляла собой металлический диск с острыми зубчиками, прикрепленный к прялке. Патента ни Табита, ни другие члены ее общины не получили из-за религиозных убеждений. Шариковая ручка: журналист Биро Ласло

Венгерскому журналисту Биро Ласло по роду деятельности приходилось много писать. И конечно, он был хорошо знаком с недостатками перьевых авторучек: они постоянно протекали, а чернила в них заканчивались в самый неподходящий момент. В 1938 году Ласло придумал новый принцип действия ручек: густые чернила помещались в тонкий капилляр, на конце которого был шарик. Вращаясь во всех направлениях, шарик переносил чернила на бумагу. Накануне Второй мировой Ласло эмигрировал из Венгрии в Аргентину и там защитил патент. С тех пор шариковые ручки в Аргентине называются «бироме», а 29 сентября — день рождения Биро Ласло — празднуется здесь как День изобретателя. Автомобильные стеклоочистители: риелтор Мэри Андерсон

Однажды американка Мэри Андерсон ехала в трамвае. Был ветреный снежный день зимы 1902 года. Разглядеть что-то через лобовое стекло было невозможно, и, чтобы очистить его, водитель то и дело отодвигал створку (лобовые стекла в то время не были едиными, а сдвигались относительно друг друга) в сторону. Хватало такой очистки ненадолго. Пассажиры при этом ловили в открытую форточку снежные заряды. Мэри пришла в голову идея, что можно управлять очисткой лобового стекла прямо из кабины. Идея настолько захватила женщину, что она стала рисовать устройство прямо на запотевшем стекле в трамвае. А приехав домой, засела за чертежи. 1-56-10далее Твитнуть Новости наших партнеров