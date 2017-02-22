10-ка долгожителей планеты Земля Рейтинг 9.6 Обзор десяти существ флоры и фауны живущих на нашей планете от пары сотен лет до бессмертия. 1. Лучистые черепахи (188 лет) — рекордсмены по официально задокументированному возрасту среди пресмыкающихся. Черепаха Туи Малила, по легенде подаренная вождю острова Тонго капитаном Куком, прожила 188 лет, скончавшись в 1965 году. Лучистые черепахи обитают только на Мадагаскаре и находятся на грани исчезновения. 2. Гренландские киты (211 лет). Изначально считалось, что гренландские киты живут около 70 лет. Но затем в теле одного из них были обнаружены наконечники от гарпунов начала XIX века! Другие исследования, основанные на изучении аминокислот в глазах и зубах кита, подтвердили эти данные — гренландские киты способны прожить более 200 лет, что делает их чемпионами среди млекопитающих. 3. Моллюски (500 лет) вида Arctica islandica выглядят как самые обычные ракушки. Но внешность обманчива — посчитав кольца на оболочке моллюсков, биологи выяснили, что те живут свыше 300 лет. Приз за долгожительство достался моллюску, названному Мин — 507 лет. Это абсолютный рекорд среди организмов, не живущих колониями. 4. Грибы (2400 лет). В 2003 году научное сообщество всколыхнуло открытие колонии гриба Armillaria solidipes (опенок темный) возрастом свыше 2400 лет. Гриб располагается под землей, занимая около 5 квадратных километров, и считается одним из старейших жителей Земли. 5. Сосна остистая межгорная (5000 лет) — относительно небольшое хвойное дерево, зачастую изгибающееся под странными углами. Непрезентабельная внешность не играет никакой роли, учитывая способность этих сосен жить тысячелетия. Самому старому из обнаруженных деревьев, названному Мафусаилом, 5062 года — фактически, он ровесник многих наших старейших цивилизаций. 1-56-10далее Твитнуть Новости наших партнеров