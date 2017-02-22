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10-ка долгожителей планеты Земля

21.02.2017 22:03
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Обзор десяти существ флоры и фауны живущих на нашей планете от пары сотен лет до бессмертия.

1. Лучистые черепахи (188 лет) — рекордсмены по официально задокументированному возрасту среди пресмыкающихся. Черепаха Туи Малила, по легенде подаренная вождю острова Тонго капитаном Куком, прожила 188 лет, скончавшись в 1965 году. Лучистые черепахи обитают только на Мадагаскаре и находятся на грани исчезновения.

1. Лучистые черепахи (188 лет) — рекордсмены по официально задокументированному возрасту среди пресмыкающихся. Черепаха Туи Малила, по легенде подаренная вождю острова Тонго капитаном Куком, прожила 188 лет, скончавшись в 1965 году. Лучистые черепахи обитают только на Мадагаскаре и находятся на грани исчезновения.

2. Гренландские киты (211 лет). Изначально считалось, что гренландские киты живут около 70 лет. Но затем в теле одного из них были обнаружены наконечники от гарпунов начала XIX века! Другие исследования, основанные на изучении аминокислот в глазах и зубах кита, подтвердили эти данные — гренландские киты способны прожить более 200 лет, что делает их чемпионами среди млекопитающих.

2. Гренландские киты (211 лет). Изначально считалось, что гренландские киты живут около 70 лет. Но затем в теле одного из них были обнаружены наконечники от гарпунов начала XIX века! Другие исследования, основанные на изучении аминокислот в глазах и зубах кита, подтвердили эти данные — гренландские киты способны прожить более 200 лет, что делает их чемпионами среди млекопитающих.

3. Моллюски (500 лет) вида Arctica islandica выглядят как самые обычные ракушки. Но внешность обманчива — посчитав кольца на оболочке моллюсков, биологи выяснили, что те живут свыше 300 лет. Приз за долгожительство достался моллюску, названному Мин — 507 лет. Это абсолютный рекорд среди организмов, не живущих колониями.

3. Моллюски (500 лет) вида Arctica islandica выглядят как самые обычные ракушки. Но внешность обманчива — посчитав кольца на оболочке моллюсков, биологи выяснили, что те живут свыше 300 лет. Приз за долгожительство достался моллюску, названному Мин — 507 лет. Это абсолютный рекорд среди организмов, не живущих колониями.

4. Грибы (2400 лет). В 2003 году научное сообщество всколыхнуло открытие колонии гриба Armillaria solidipes (опенок темный) возрастом свыше 2400 лет. Гриб располагается под землей, занимая около 5 квадратных километров, и считается одним из старейших жителей Земли.

4. Грибы (2400 лет). В 2003 году научное сообщество всколыхнуло открытие колонии гриба Armillaria solidipes (опенок темный) возрастом свыше 2400 лет. Гриб располагается под землей, занимая около 5 квадратных километров, и считается одним из старейших жителей Земли.

5. Сосна остистая межгорная (5000 лет) — относительно небольшое хвойное дерево, зачастую изгибающееся под странными углами. Непрезентабельная внешность не играет никакой роли, учитывая способность этих сосен жить тысячелетия. Самому старому из обнаруженных деревьев, названному Мафусаилом, 5062 года — фактически, он ровесник многих наших старейших цивилизаций.

5. Сосна остистая межгорная (5000 лет) — относительно небольшое хвойное дерево, зачастую изгибающееся под странными углами. Непрезентабельная внешность не играет никакой роли, учитывая способность этих сосен жить тысячелетия. Самому старому из обнаруженных деревьев, названному Мафусаилом, 5062 года — фактически, он ровесник многих наших старейших цивилизаций.
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