7 самых крупных и необычных метеоритных кратеров России

Кратер Попигай
100 километров в диаметре и 200 метров глубины: в бассейне реки Попигай находится самый крупный метеоритный кратер России. Он образовался целых 35,7 миллионов лет назад, во время массовой астероидной бомбардировки, после которой наступило олигоценовое похолодание. В 2012 году правительство рассекретило сведения о том, что здесь располагалось самое большое в мире месторождение импактных алмазов.
Карский кратер
На берегу Карского моря расположен еще один крупный кратер, диаметр которого достигает 65 километров. Впрочем, эти цифры еще не точны: существует теория, что воды Карского моря скрывают истинные размеры кратера — предположительно, не меньше 120 километров в диаметре.
Пучеж-Катунский кратер
167 миллионов лет назад на территорию современной Нижегородской области упал огромный метеорит. Исследователи смогли обнаружить его следы только благодаря космической съемке, поскольку на рельефе местности кратер не виден. Пучеж-Катунский кратер можно считать одним из самых загадочных кратеров России: здесь находится засекреченная сверхглубокая скважина — исследователи пробурили в земле дыру аж на 7374 метра.
Кратер Логанча
Небольшой (всего-то 22 километра в диаметре) кратер находится в Красноярском крае. Ледники и геологические процессы деформировали его структуру, так что исследователи обнаружили кратер лишь тридцать лет назад.
Калужский кратер
Этот древний кратер погребен под толщей осадочных пород и не просматривается из космоса. Зато на его месте построен город Калуга — это кстати, одна из загадок многих кратеров, в которых отчего-то предпочитают устраивать свои поселения люди.