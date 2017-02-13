Знаменитые актеры с нестандартной внешностью Рейтинг 9.9 Представляем вам подборку актеров, у которых внешность не соответствовала Голливуду, но тем не менее они стали популярны и любимы. Дэнни Трехо (родился 16 мая 1944 года)

Дэнни Трехо, который получил широкую известность благодаря Роберту Родригесу, снявшему его в фильмах «От заката до рассвета», «Дети шпионов» и «Мачете», в основном достаются роли злобных мексиканцев и индейцев. Усы, татуировки, длинные волосы и мрачный взгляд исподлобья — злодеи получаются убедительными. По собственному признанию Трехо, в кино он попал совершенно случайно — пытаясь слезть с наркотиков. А в детстве и юности промышлял мелкими преступлениями. Сейчас Трехо, лучезарно улыбаясь, говорит, что своими ролями демонстрирует неокрепшим умам, как быстро кривая дорожка приводит преступников в тюрьму или на кладбище. Питер Хэйден Динклэйдж (родился 11 июня 1969 года)

Американский актёр театра и кино. Начал карьеру в 1995 году, широкая известность пришла после роли в фильме 2003 года «Станционный смотритель». Динклэйдж родился с наследственным заболеванием — ахондроплазией, приводящей к карликовости. Его рост 135 см. Оба его родителя среднего роста, так же как и его брат Джонатан. Ричард Кил (родился 13 сентября 1939 года, умер 10 сентября, 2014)

Вы помните Ричарда Кила по роли сталезубого врага Джеймса Бонда по кличке «Челюсти» из фильмов «Шпион, который меня любил» и «Лунный гонщик». Рост в 217 см и устрашающее лицо навек обеспечили ему амплуа патологического злодея, даже в «Инспекторе Гаджете» 1999 года он сыграл пародию на самого себя. 1-56-1011-1516-2021-25далее Твитнуть Новости наших партнеров