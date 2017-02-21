Британцы протестуют против визита Трампа в страну

В настоящее время в парламенте рассматриваются две петиции — одну в пользу предстоящего визита, а другую за отмену визита.

В парламенте Великобритании обсудили петиции за и против официального визита президента США в Лондон. При этом первую подписали 1,85 миллиона человек, вторая набрала 311 тысяч подписей.

Как сообщает РБК, в нижней палате британского парламента 20 февраля прошли дебаты по вопросу организации государственного визита в Лондон президента США Дональда Трампа. По их мнению, он ведет себя как "капризный ребенок". "Власть хозяина Белого дома огромна, но интеллектуальные возможности президента, к сожалению, как ужшкммт у одноклеточного существа", - заявил в ходе дебатов лейборист Пол Флинн.

При этом депутаты от правящей Консервативной партии защищали право Трампа на официальный визит в Великобританию. «В Кремле будут улыбаться, если мы последуем призыву и откажемся от приглашения, ведь Москва хочет разделить Запад. Я бы даже пригласил с официальным визитом Владимира Путина, хотя российские боеголовки направлены на нас», — заявил консерватор Джеймс Картлидж.

Тем временем тысячи британцев вышли на акции протеста против госвизита президента США Дональда Трампа, передают РИА Новости. Так, большая группа протестующих собралась на площади перед комплексом здания парламента.

Trump opponents protest outside UK parliament as lawmakers debate planned visit https://t.co/mOjirU9wLp pic.twitter.com/TIOH6Vdezx — Daily Politics (@dailypolitics01) 20 февраля 2017 г.

Они принесли с собой плакаты и транспаранты. Как ожидается, акция протеста завершится маршем по центральным улицам британской столицы. Аналогичные митинги и шествия проходят в понедельник в Эдинбурге, Манчестере, Ливерпуле, Кардиффе и Ньюкасле.

Напомним, Тереза Мей после всречи в Вашингтоне с Дональдом Трампом приглала президента США посетить с ответным визитом Лондон. Однако многие британцы оказались не готовы к такому гостеприимству, в отличие от премьера.