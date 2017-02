Британцы протестуют против визита Трампа в страну

В парламенте Великобритании обсудили петиции за и против официального визита президента США в Лондон. При этом первую подписали 1,85 миллиона человек, вторая набрала 311 тысяч подписей.

Как сообщает РБК, в нижней палате британского парламента 20 февраля прошли дебаты по вопросу организации государственного визита в Лондон президента США Дональда Трампа. По их мнению, он ведет себя как "капризный ребенок". "Власть хозяина Белого дома огромна, но интеллектуальные возможности президента, к сожалению, как ужшкммт у одноклеточного существа", - заявил в ходе дебатов лейборист Пол Флинн.

